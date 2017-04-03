《英雄聯盟》推出格鬥遊戲？！托兒索VS兒童劫！北京新浪網 (2017-04-03 16:40)
油管主Jonezerk製作了一支視頻，把《英雄聯盟（League of Legends）》這款moba遊戲轉變成了類似《鐵拳》的格鬥遊戲。從選擇角色，到對戰前互相挑釁，再到血條與KO后的慶祝特寫鏡頭都模仿的惟妙惟肖，十分有趣。
【遊俠網】《英雄聯盟》版《鐵拳》
圖文版在這裏：
選擇角色界面
Round 1 FIGHT！
兒童劫VS托兒索
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必殺特寫！
K.O
托爾索拿下第一局
瞬身偷襲
Ronnd 2 布隆VS蔚
蔚取得勝利！
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