油管主Jonezerk製作了一支視頻，把《英雄聯盟（League of Legends）》這款moba遊戲轉變成了類似《鐵拳》的格鬥遊戲。從選擇角色，到對戰前互相挑釁，再到血條與KO后的慶祝特寫鏡頭都模仿的惟妙惟肖，十分有趣。

【遊俠網】《英雄聯盟》版《鐵拳》

圖文版在這裏：

選擇角色界面

Round 1 FIGHT！

兒童劫VS托兒索

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必殺特寫！

K.O

托爾索拿下第一局

瞬身偷襲

Ronnd 2 布隆VS蔚

蔚取得勝利！

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