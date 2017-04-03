《十三號星期五》「屠夫」這麼帥 電影恐怖角色現真身北京新浪網 (2017-04-03 16:40)
相信看過恐怖電影的人，肯定會對裏面的某個角色記憶深刻，也有可能做夢還夢到過。然而，你知道他們現在生活中的樣子嗎？電影角色V.S.現實生活，摘下「面具」后，你會發現，他們生活中的樣子跟電影角色完全不搭邊，不管電影中如何恐怖、驚悚，現實生活中他們其實就是普通人！
1 《招魂2》惡魔修女瓦拉克（邦妮·艾倫斯 飾）
2 《小醜回魂》小醜（蒂姆·克里 飾）
3 《美版午夜凶鈴》薩馬拉（黛薇·雀絲 飾）
4 《潘神的迷宮》灰色骷髏（道格·瓊斯 飾）
5 《咒怨》伽椰子（藤貴子 飾）
6 《咒怨》俊雄（尾關優哉 飾）
7 《異形》異形（包拉吉·巴德喬 飾）
8 《猛鬼街》弗萊迪·克魯格（羅伯特·英格蘭 飾）
9 《驅魔人》麗根（琳達·布萊爾 飾）
10 《潛伏第2章：陰魂守舍》黑暗中的新娘（湯姆·菲茲派翠克 飾）
11 《小妖精》妖精（沃維克·戴維斯 飾）
12 《猛鬼追魂》針頭鬼（道格·布拉德利 飾）
13 《月光光心慌慌》麥克爾·麥爾斯（尼克·卡斯爾 飾）
14 《毛骨悚然》食人魔（喬納森·布瑞克 飾）
15 《德州電鋸殺人狂》瘋皮臉（貢納爾·漢森 飾）
16 《千屍屋2》店長斯伯汀（希德·海格 飾）
17 《別惹小孩》山姆（奎恩·羅德 飾）
18 《南瓜惡靈》南瓜惡靈（湯姆·伍德洛夫二世 飾）
19 《十三號星期五》殺人魔傑森（阿里·雷曼 飾）
20 《驚聲尖叫》鬼臉（丹尼·法韋爾 飾）
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