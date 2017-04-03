昨夜今晨進行的英超本輪焦點戰中，阿森納主場2-2戰平曼城。比賽中，槍手兩度落後，但沃爾科特和穆斯塔菲先後頑強扳平。此役戰罷，曼城58分暫列積分榜第4位，距離榜首仍有11分差距，阿森納51分排名第6，距離曼城則有7分差距。

溫格：本場過後讓球隊重拾信心

在 賽後接受採訪時，溫格表示這場比賽有利於球隊重塑信心，阿森納會做好面對緊密賽程的準備。在被問到「賽程密集」和「爭四」的問題時，教授說道：「是的，我 們需要準備好周三的比賽（對陣西漢姆的英超聯賽）。我們有實力在下場比賽奉獻出優異表現。如果只通過這場比賽的結果，很難預測接下去我們會發生什麼。我們 想要的就是贏下比賽，至於要取得多少勝利才能爭四，我也不知道。」在談到自己未來的規劃時，溫格則表示：「我非常職業，在過去我已經展示了自己的忠誠。我 熱愛這傢俱樂部，我不知道自己還能在這裏多久，但我頭腦清楚，這是最重要的事情。很快會做出決定的。」

尤文客場收穫平局 冠軍仍具懸念

而在一場意甲焦點大戰中，那不勒斯則在主場與尤文圖斯1-1戰平，上半場赫迪拉與皮亞尼奇精妙配合進球，下半場默滕斯助攻哈姆西克扳平比分，數據層面，那不勒斯遙遙領先，17次的射門對上4次，但僅僅轉化為了4次射正以及1粒進球，稍顯遺憾。賽后，尤文積74分，領先羅馬6分，領先那不勒斯10分，本賽季倒數第3輪，尤文將在客場挑戰紅狼，所以以目前的形勢來看，斑馬軍團仍不敢掉以輕心。

另外1場比賽中，AC米蘭作客1-1被佩斯卡拉逼平，上半場多納魯馬接帕萊塔回傳球失誤將球漏進球門，幸好上半場結束前帕薩利奇門前亂戰將比分扳平。

內馬爾迎巴薩百球里程碑

日期:今天凌晨，西甲第29輪比賽，巴薩在客場4-1戰勝了格拉納達，內馬爾在比賽最後時刻打進一球，此球也是巴西前鋒在巴薩的第一百顆進球。內馬爾代表巴薩各項賽事177場比賽打進的第100粒進球，其中聯賽64球、歐冠21球、國王杯14球以及西班牙超級杯1球。在這一百球中，內馬爾右腳70球，左腳24球以及6粒頭槌。另外，內馬爾177場100球（57次助攻）已經超越了巴西前輩羅納爾迪尼奧在巴薩的進球數（94球），目前在巴薩的歷史上，比內馬爾進球多的巴西人只有里瓦爾多（130球）和埃瓦里斯托（105球）。

超高效！戈麥斯7分鐘帶帽

另外一場德甲比賽中，沃爾夫斯堡客場挑戰勒沃庫森，最終兩隊戰成3-3平，令人讚歎的是，比賽從第80分鐘開始進入了「戈麥斯時間」，他在短短的6分58秒內上演了帽子戲法，幾乎憑一己之力幫助球隊戰平對手。這也是德國前鋒在主帥容克執教下打入的第15球，在容克手下，戈麥斯連續九場皆有進球，兩人也算是球場上的教練與球員的完美搭檔。戈麥斯本賽季至今為狼堡出場27次，在聯賽中已攻入12粒進球，本場比賽的帽子戲法也是戈麥斯在德甲上第12次單場比賽至少攻入3球。

奧巴梅揚或因面具慶祝遭處罰

在德甲此輪的魯爾德比中，多特蒙德前鋒奧巴梅揚攻入1球，進球后他戴上了事先準備好的面具慶祝，但賽后奧巴梅揚的這一慶祝動作引起極大爭議。爭議不僅僅是因為沙爾克球迷覺得奧巴梅揚的慶祝動作是在挑釁，同時奧巴梅揚的面具上的圖案正是他個人的讚助商耐克公司為其所特別設計的圖案，奧巴梅揚的這次慶祝動作有為耐克公司做廣告的嫌疑。這引起了多特蒙德讚助商彪馬公司的不滿。據《魯爾新聞報》報導，彪馬公司希望多特蒙德對奧巴梅揚做出相應的處罰。彪馬公司表示：「我們相信多特蒙德俱樂部會做出正確的決定。」奧巴梅揚或許因為這次不當的慶祝動作遭到多特蒙德俱樂部的高額罰款。

小豬美職聯首秀進球

在本輪的美職聯比賽中，施魏因施泰格完成了自己加盟芝加哥火焰的首秀，而且在首秀中小豬即取得進球，並幫助球隊與對手戰平，賽后小豬的表現也獲得了美國媒體的稱讚。《今日美國》的報導為：「施魏因斯泰格在大聯盟的首秀取得進球，並且幫助芝加哥火焰戲劇性地與蒙特利爾衝擊戰平。」《芝加哥論壇報》則稱讚小豬：「這一切就像是夢一般，小豬在第17分鐘就取得進球。他是一部完美劇本的編劇，是整個城市長時間以來都在期待的明星球員。」

今天是周一，但競彩仍開售12場比賽，下面小編帶大家來看看今日的優質好料！

莫斯科斯巴達主場恐怖

今天的001場俄超比賽中，客隊奧倫堡本賽季還未取得過客勝（3平7負），10個客場他們只打進4球，最近5個客場都無法破門。而主隊莫斯巴達此前10個主場戰績為9勝1負，勝率高達90%。球隊暫時排名榜首，少賽一場情況下領先第二名3分。助教葉戈爾-蒂托夫表示，球隊現在的處境非常微妙，在四月的賽程中莫斯巴達還將先後與澤尼特、中央陸軍交手，稍有不慎就有可能被反超。因此本場務必要拿下對手，擴大領先優勢。另外的好消息是，莫斯巴達主力中場丹尼斯-格魯沙科夫（16場4球）已經傷愈復出，可以回歸比賽名單。

國米主場21年不輸桑普

國米主戰桑普的比賽是本輪意甲的晚場賽事，比賽前桑普陣中傳來了噩耗，球隊進攻大腿穆列爾確定因傷缺席，要知道哥倫比亞人可是隊內的射手及助攻王。而國米近期沒有新增傷停影響，皮奧利公佈的24人大名單包含了全部主力。往績交鋒方面，在梅阿查球場，國際米蘭上一次輸給桑普多利亞還發生在1996年（3：4失利），此後的14次聯賽主場交鋒中國際米蘭取得了9勝5平的不敗戰績。另外，藍黑軍團陣中兩名前鋒伊卡爾迪（27場20球）與埃德爾（24場4球）都曾效力於桑普多利亞，本場二人的反戈一擊也是一大關注點。