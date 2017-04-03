日期:4月3日，西甲第29輪展開爭奪，在球隊讚助商亞美娛樂MEI189.COM和全體巴薩球迷們的加油助威之下，巴薩客場4-1大勝格拉納達。巴薩近9輪取勝8場，依然落後少賽一場的皇馬2分。梅西停賽，蘇亞雷斯與帕科-阿爾卡塞爾分別傳射建功，內馬爾打入巴薩生涯第100球，博加一度為格拉納達扳平比分，主隊後衛薩烏尼耶自擺烏龍，烏切被紅牌罰下。雖然巴薩在西甲第29輪中4-1擊敗格拉納達，然而球隊本就孱弱的中場卻再損大將，拉菲尼亞在上半時第17分鐘即因傷被換下場。

賽后，巴薩主帥恩里克在接受媒體採訪時表示：「球隊現在的陣容是能夠贏下冠軍的陣容，我們很希望每個人都健健康康的，但是我們也有能力去克服某些球員的傷病和缺陣，我們是一支冠軍之師。拉菲尼亞的受傷是個壞消息，我們都非常清楚，拉菲尼亞對我們來說是一個非常重要的球員，他的受傷讓人非常沮喪，這對球隊是一個非常大的損失。這場比賽我們踢得非常困難，場上的局面一度很焦灼，但是我們找到了取勝的方法，並且取得了一個非常不錯的結果，這個結果在我看來是非常公平的。接下來的比賽都會很難踢，但是我看到球隊目前的表現非常不錯，非常專業。」

巴薩眾將在接受賽后採訪時也表達了贏球的喜悅，內馬爾本場比賽攻入了其加盟巴薩以來的第100粒進球，他表示：「關於我在巴薩的百球里程碑，我感到很滿足很高興。我想把這粒進球獻給我的隊員們，因為他們每天都在給予我幫助。我很高興能夠取得在巴薩第100球，不過更令我感到高興的是球隊取得了勝利。我認為每一粒進球都很重要，任何一個進球都有其獨特的重要性，儘管我知道這是自己在巴薩的第100球。」

雖然巴薩本場比賽大勝弱旅格拉納達，不過勝不足喜，球隊距離排名榜首的皇馬依舊有著兩分的差距。梅西的續約問題也是球隊的一塊心病，梅西至今仍然沒有與球隊續約。從巴薩的表現來看，梅西仍然是全隊不可或缺的重要球員。雖然內馬爾在迅速成長，但是梅西的發揮直接影響著球隊的勝負。亞美娛樂MEI189.COM也將與巴薩球迷們一起繼續關注球隊的表現。