好萊塢導演有意打造殭屍版漫威電影 大部分英雄均會出場北京新浪網 (2017-04-03 16:15)
？ ？漫威電影的人氣可以說一直都是相當高的，而影迷每年對漫威電影的期待值也是最高的。自然很多導演也都想指導拍攝一部或者一個系列的漫威電影，近日，走火交易》導演本·維特利表示自己有意打造一部殭屍版漫威電影，他承認自己被漫威系列電影吸引了。
？ ？他不確定這樣的作品會不會拍出來，《喪屍英雄》現在還沒有讓他感興趣的東西。在他眼中，漫威就是喜歡把電影與電視串聯起來，無非是一個每三月都要看的昂貴電視節目。所以請他的迷弟迷妹們先不要期待他在近期會執導一部漫威電影。
？ ？漫威殭屍系列《喪屍英雄》，故事處於官方主線劇情之外，為完全原創的劇情。主角包含了大部分Marvel 旗下英雄，包括大名鼎鼎的蜘蛛俠，美國上校（相當於正統世界中的美國隊長），鋼鐵俠等等。提到漫威殭屍系列，就不得不提到馬克.米勒，他對於漫威的影響極為深遠，他早在2005年，就打開腦洞推出了第一套漫威殭屍系列終極神奇四俠。至今已經推出了13個《漫威殭屍》相關係列，最新一部是《漫威殭屍版秘密戰爭》。
飯制《喪屍英雄》短片截圖
？ ？如果這個系列要拍出來的話，那也是蠻有意思的嘛。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Bernice -紐松3尺衣櫃兩色可選
- 【KeyWear奇威名品】特殊奈米陶瓷負離子五分袖上衣
- 【LOHA】享家時代5尺雙人促銷款三件式-床片+床底+床墊(2色)
- 【ISSEY MIYAKE 三宅一生】BAOBAO 霧面方格4x8鍊帶斜背包(
- 【ASSARI】輕量鋁合金2.5尺附門鞋櫃-附輪(寬74*深36*高103c
- CITIZEN Eco-Drive 簡單生活風情光動能時尚鋼帶女性腕錶-黑
- 【HERMES】橘采星光兩件式禮盒組(50ml*1+40ml*1)
- 【時尚屋】丹妮卡2.5尺五斗櫃 C7-547-4免運費(臥室 斗櫃)
- Cuisinart美國美膳雅微電腦全自動製麵包機CBK-100TW
- 【Discovery Adventures】City郵差包(斜背包)
小米平板3低調發佈 4GB+64GB售價1499元【北京新浪網】
機械硬碟的反擊 西數發監控級10TB紫盤【北京新浪網】
不出所料 新一代Moto Z將稱為Moto Z2【北京新浪網】
MacBook用戶笑了！蘋果MagSafe介面或回歸【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》