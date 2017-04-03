？ ？漫威電影的人氣可以說一直都是相當高的，而影迷每年對漫威電影的期待值也是最高的。自然很多導演也都想指導拍攝一部或者一個系列的漫威電影，近日，走火交易》導演本·維特利表示自己有意打造一部殭屍版漫威電影，他承認自己被漫威系列電影吸引了。

？ ？他不確定這樣的作品會不會拍出來，《喪屍英雄》現在還沒有讓他感興趣的東西。在他眼中，漫威就是喜歡把電影與電視串聯起來，無非是一個每三月都要看的昂貴電視節目。所以請他的迷弟迷妹們先不要期待他在近期會執導一部漫威電影。

？ ？漫威殭屍系列《喪屍英雄》，故事處於官方主線劇情之外，為完全原創的劇情。主角包含了大部分Marvel 旗下英雄，包括大名鼎鼎的蜘蛛俠，美國上校（相當於正統世界中的美國隊長），鋼鐵俠等等。提到漫威殭屍系列，就不得不提到馬克.米勒，他對於漫威的影響極為深遠，他早在2005年，就打開腦洞推出了第一套漫威殭屍系列終極神奇四俠。至今已經推出了13個《漫威殭屍》相關係列，最新一部是《漫威殭屍版秘密戰爭》。

飯制《喪屍英雄》短片截圖

？ ？如果這個系列要拍出來的話，那也是蠻有意思的嘛。