台灣嫩模沉迷《遊戲王》 曬私房照詢問最經典台詞(圖)北京新浪網 (2017-04-03 16:15)
？ ？《遊戲王》想必大家都不陌生，但現在都被大家當成童年回憶封存，很少有人還在堅持這兒時的最大樂趣之一。然而近日，台灣某知名嫩模在社交媒體上曬出新照，自稱正在玩《遊戲王》，還問粉絲心中遊戲王中最經典的台詞！
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
大金 FTXS50MVLT 冷氣．窗型 冷氣 RA-28NA．國際牌 一對二分離式 冷氣．冷氣機．冷氣 13坪．禾聯 冷氣 hi-41g．7-9坪 變頻分離式．節能 冷氣機．移動 冷氣．冷暖氣 分離式．SANYO 分離式 一對二．萬士益 變頻 冷氣．大同 冷氣 TW．直立式 冷氣．Kids 冷氣．日立 分離式 冷氣．SUNDAY 冷氣．日立 冷氣 RAC-25JL．冷氣 3m．10坪 冷氣．清淨型 冷氣．冰立 移動式水冷氣．日立 冷氣 一對二．東元 分離式冷氣．分離式 HI-72G ho-722．富士通 冷氣 遙控器．冷氣機排水．冰點 冷氣
小米平板3低調發佈 4GB+64GB售價1499元【北京新浪網】
機械硬碟的反擊 西數發監控級10TB紫盤【北京新浪網】
不出所料 新一代Moto Z將稱為Moto Z2【北京新浪網】
MacBook用戶笑了！蘋果MagSafe介面或回歸【北京新浪網】