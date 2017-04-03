？ ？《遊戲王》想必大家都不陌生，但現在都被大家當成童年回憶封存，很少有人還在堅持這兒時的最大樂趣之一。然而近日，台灣某知名嫩模在社交媒體上曬出新照，自稱正在玩《遊戲王》，還問粉絲心中遊戲王中最經典的台詞！