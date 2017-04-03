？ ？互聯網時代，很多未成年人早早就接觸到了網路，其中就有些自控力不足，為了上網、玩遊戲啥都不顧！近日，一名15歲的初中生就離家出走去網吧了，結果50元用完蹭網蹭飯過7天，也是厲害。

15歲少年離家出走去網吧打遊戲 50元用完蹭網蹭飯過7天

？ ？3月27日，市民張女士到渝中警方大坪派出所報案稱，15歲的兒子放學后一直未回家，已經7天了，希望民警幫忙尋找。不過，張女士敘述這一切的時候都很淡定，為何兒子離家出走7天才報警？民警很納悶。

？ ？原來這不是張女士兒子小謝第一次離家出走。張女士稱，兒子小謝今年15歲，就讀於渝中區某學校初中3年級，平時愛打網路遊戲。3月20日上午，丈夫謝先生帶小謝到戶口所在地江北區復盛派出所辦完身份證后，就讓小謝回學校上課。午後，兒子的班主任告訴張女士，原本只請了半天假的小謝並沒有到校。張女士說，兒子以前有過3次放學不回家去上網的情況，去年下半年，有兩次出去6天以後才回來，今年年初的一次，小謝出去9天才回來。兒子回來都會被父親狠狠打一頓。這次小謝7天沒回家，想到兒子身上就只有50塊錢，即便是吃飯錢都不夠，張女士才到派出所報警。

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？ ？大坪派出所民警隨即分成三個小組展開偵查，一組民警發現小謝在主城某網吧登錄QQ，並在網吧找到正在電腦前打著遊戲的小謝。

？ ？小謝被帶回派出所后告訴民警，這7天他先後輾轉了4家網吧，在第一家網吧用借的身份證上網幾個小時后，很快將50元錢用完，在網吧里蹭網蹭飯過了7天。

？ ？由於是跨區辦理，民警通知當地警方對涉及違規的網吧進行整頓和處罰。同時，民警嚴厲批評了小謝的行為，教育他要有正確的世界觀，培養健康的愛好，戒掉網癮，做一個陽光少年。同時民警也與小謝的父母溝通，教育孩子不能簡單粗暴，要用正確的方法幫助小謝戒掉網癮。