？？？？[ZOL汽車用品]有時，科技進步帶來的光鮮會隱藏一些顯而易見的問題。今天，無論是科技企業還是傳統車企都將寶壓在了車聯網和自動駕駛之上，各種各樣的汽車、跑車、卡車都用上了這些技術，然而當我們努力改善城市人出行代步問題的同時，卻忽略了廣大農村和交通不便利地區的人民的出行。生活在同一個時代，科技也應該去造福儘可能多的人。據外媒報導，軟銀Softbank（著名投資案例有阿里巴巴和ARM）旗下SB？Drive公司已經研發出了一款能夠實現自動駕駛的公交車，其目的就是為了解決日本廣大農村地區村民出行難的問題。

大家對軟銀最深刻的音箱莫過於當年投資了阿里巴巴

？？？？這個項目是由軟銀公司和雅虎日本共同投資，雅虎所佔股份為48.6%，居於軟銀之後，雅虎日本的地位相當於百度在國內的地位，甚至還要高。雅虎日本將為它提供搜索和地圖技術，幫助其快速發展。SB？Drive公司希望在未來5年內大量投放自動駕駛車輛。其中，一個重要的方面便是致力於改善農村地區的交通現狀。由於本身地處偏遠、基礎設施不完備，一些長途客車或公交車由於市場調節和綜合成本的考量，放棄了廣大的農村地區。

軟銀公司正在測試的自動駕駛公交車

？？？？軟銀預計在2020年左右將這類自動駕駛公交車投入使用。如果這款自動駕駛公交車投入運營，那麼其帶來的社會價值遠高於目前尚處於高端定位的自動駕駛汽車。在演示視頻中，乘客可以使用移動支付付車費，攝像頭會檢測上車人員數量然後啟動車輛。當車輛出現問題的時候，還會有專人來負責處理故障（遠程協助）。

正在日本千葉縣運行的自動駕駛公交車

？？？？這個項目的初衷以及有可能帶來的社會效益引發了筆者的深刻思考，當今的科技進步究竟應該為了那些人服務？我們在強調生存和盈利的同時，是否應該兼顧到整個社會的公平和共同發展？只有整個社會發不斷進步，某一個具體行業才會跟著發展。值得慶幸的是，我們並不用羡慕日本，國內已經有客車車企開展相關的研究工作，並已經完成了公交車路上自動駕駛的測試，相信不遠的將來我們也可體驗到自動駕駛公交車帶來的便利。

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