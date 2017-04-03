機器貓的作者藤井不二雄在其畫作里展現了諸多黑科技。而今看來有些可能早已實現甚至有些許落伍，但不得不承認，在當時的環境下能開出這樣的腦洞也非常人能匹敵。機器貓那小小的口袋裡竟然能放下那麼多寶貝，也確實讓人吃驚。

黑科技到來？把手掌攤開就是一個電影院

當然，現代科技的迅猛發展讓功能逐漸「微型」變得不再是一件難事。見微知著，諸如打電話的大哥大變成了手機，而手機又可以被智能手錶所取代；諸如辦公、打遊戲的台式機變成了筆記本，而筆記本又演化成了超極本、超薄本，甚至前些年還熱推過上網本、平板。

神畫TT

同樣有如此發展的便是今天筆者要重點推薦的投影機。這類產品在早先非常笨重，動輒挪移費時費力也是常有的事情。而現在，智能微型投影產品在市場中日趨流行，讓我們看到了這類產品在今後的發展方向上肯定會更多地考慮便攜性問題。

神話TT這款投影機拿在手上還是比較有分量的。硬質的金屬機身讓這款機器的做工看上去非常可靠。當然，如果你在使用中發現對焦不順暢，那有可能是沒用幕布。當上下移動機身時，會更容易出現對焦畫面，不過最簡單的對焦方式還是直接點遙控器上的對焦鍵，這會讓整個對焦過程變得簡便易行。

神畫TT

神話TT這款機器在官宣時提到了隔空點觸功能。如果用戶需要在實時演示中勾選畫面中的重點信息，這一功能將會變得非常實用。此外，它還自帶WIFI功能，瀏覽觀影可以通過自帶的視頻庫。愛玩遊戲的玩家也能找到遊戲庫，一起連接上無線手柄和小夥伴們嗨一把吧。

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編輯點評：儘管該機如此小巧，但在畫面表現方面絲毫不遜色，其對比度標稱達到了8000:1，畫面解析度為1280×720，顯示效果清晰。此外，其燈泡的壽命長達20000小時，採用了激光投影，非常經久耐用。

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小帥影院UFO未來版是一款從外觀上就能吸引到你的智能投影機。銀質的外觀加金屬感的設計風格讓這款投影機能長期擺放不落俗套。配合一部特別的電影，在下午愜意慵懶地享受時光，這是生活帶給我們忙碌一周后的饋贈。

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小帥影院UFO未來版具有1280*800的解析度，可以滿足多人觀賞的需要，投射出較大的屏幕面積。它的多屏互動功能可以讓兼容系統的產品直接投射畫面。多種功能讓你在實際觀影中感受到更加輕便的科技生活。

小帥UFO未來版

編輯點評：小帥影院UFO未來版能夠讓生活變得更有情調。只消看上一眼，便能感覺到生活帶給你的另一種美好。這款機型增加了HIFI功能，音質清晰。搭配上3D模式，能讓喜愛3D電影和3D遊戲的你心情更加美麗。

小帥影院？UFO未來版



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極米H1這款機型在音質上有所追求。其外觀像極了桌面音箱，四方的機身搭配細緻周密的音孔讓整個音頻播放功能顯得更加專業。其鏡頭位置設置在機身內部，能夠較好地保護鏡頭，讓用戶減少對鏡頭落灰的擔心。此外，這款投影機大氣的設計感非常適合家居生活。

極米？H1

極米H1的對比度達到了10000:1，對於夜場較多的電影，能夠呈現較多的明暗細節，突出畫面質感，讓你看畫面的時候不再捶胸頓足，煩心畫面里的內容看不清晰。此外，它的機身背面有豐富的介面，能讓較大的電影文件快速地傳輸，方便了我們的觀影。

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？？產品參數

編輯點評：極米H1這款機型的藍牙功能和WIFI功能讓整個文件分享過程變得更加簡便易行。其解析度為1920*1080，可以投射更大的畫面。可以說，這是一款在同等價位中非常有競爭力的機型，不僅畫面顯示上乘，而且音質優良，推薦給大家持續關注。

[參考價格]？4999元

[經銷商]？京東

酷樂視Q7輕巧可人。白色圓潤的機身搭配中間的紅心，讓整個機器看上去非常可愛乖巧。如此靈動的設計在投影機中還是少有的。四方的造型可以讓該機輕鬆揣在口袋裡，光面的質感也讓它的手感非常趁手。

酷樂視Q7

酷樂視Q7的光源亮度較之上一版有了明顯的提升，燈泡壽命達到了20000小時以上，這都讓這款機型的內置器件更加可靠。用戶在使用中可以減少對器材損耗的擔憂，更省心地沉浸在使用過程中。此外，它的電動變焦以及電動聚焦功能也讓這款產品在使用中更加迷人、便利。

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編輯點評：酷樂視Q7的亮度均勻值達到了90％以上，投射效果清晰可靠。梯形矯正功能能夠達到±40度的範圍，非常適合用戶調整畫面角度，糾正不正的畫面。這款機型搭配了5000mAh電池，可以隨身攜帶以便使用。



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酷樂視？Q7標準版

[產品售價]？1699元

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