隨著蘋果推出了9.7英寸的新iPad，目前在iPad陣營中已經有三款9.7英寸的iPad產品，那麼新iPad、iPad Pro 9.7和iPad Air 2三款產品，它們在性能方面相差幾何呢？GeekBench給出了最新答案。從CPU性能方面來看，毫無疑問iPad Pro的A9X在性能方面最為強勁，新iPad所用的A9和iPad Air 2所用的A8X相差不大。





GeekBench 4.1 CPU測試分數對比

GeekBench近期進行了更新主要以金屬性能來進行衡量，從得分上來看，iPad Pro處於絕對領先的地位，新iPad也領先iPad Air 2較大幅度。

GeekBench 4.1 Metal Compute分數對比

在圖形測試中，外媒首先選擇了OpenGL標準的T-Rex 1080P離屏測試項目，iPad Pro的領先地位無可撼動，新iPad則以6分的優勢領先iPad Air 2.由於OpenGL的曼哈頓項目對於動畫要求更高，所以在這個項目中，iPad Air 2的實際表現由於新iPad。

GFXBench T-Rex 1080P離屏測試對比

曼哈頓項目分數對比

JetStream是一個專注於最先進的Web應用程序JavaScript基準測試套件，在排名上iPad Pro依舊領先，iPad Air 2不幸墊底，新iPad居中。

Jetstream項目測試對比

最終我們總結一下本次測試結果。iPad Pro毫無疑問成為了性能之王，看來A9X在性能方面的優勢無可撼動，但是對於日常普通應用來說，新iPad則是一個物美價廉的選擇，iPad Air 2廉頗老矣，但仍可一戰。