（中央社記者邱柏勝台北3日電）行動裝置普及衍生多元商業型態。繼傳統的拍賣網站，現在更有個體賣家透過臉書、Line等社群媒體銷售貨品勞務。國稅局表示，本月將展開營業稅選案查核，網路交易再度列為重點。



國稅局表示，為遏止逃漏及維護租稅公平，自1日起執行106年度營業稅選案查核作業，針對以下情形納入營業稅選案查核對象：營業人開立不實統一發票、虛報進項或未依規定取得進項憑證、未依規定辦理稅籍登記、購買國外勞務未依規定報繳、不適用零稅率申報適用零稅率、開立二聯式收銀機統一發票未據實申報銷售額及特殊行業（如美容醫療院所、產後護理機構、月子中心、老人福利機構、食品業者、夜店等營業人）。



另外，由於行動裝置普及，網路發展日新月異，不僅有各種「直播」app，連臉書也加入戰場。現在有許多賣家透過社群網路銷售商品或勞務，每月銷售額驚人，甚至有「網紅」透過臉書直播方式販售商品，月入上看百萬元，營業額早已超過一般小本經營者。



此外，也有部分企業會假借個人名義銷售貨物或勞務以規避查核，這些新興網路交易手法都已經被國稅局盯上，列為重點選案查核對象。



國稅局表示，網路賣家每月銷售額如果未達營業稅起徵點（銷售貨物者為新台幣8萬元，銷售勞務者為4萬元），得暫免辦理稅籍登記。如銷售額已達營業稅起徵點而未依規定辦理稅籍登記，涉嫌逃漏營業稅者，經國稅局查獲屬實，除應補徵稅款外，另按所漏稅款處5倍以下罰鍰。1060403