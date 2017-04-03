SOHO族若賺很大 須辦營業登記並繳稅中央社 (2017-04-03 16:00)
（中央社記者邱柏勝台北3日電）景氣不好，薪水凍漲，不少人為增加收入，當起SOHO族。不過國稅局提醒，根據稅法規定，在家開業若營業額達一定標準以上，需辦理營利事業登記，並繳納營業稅與營所稅。
此外，國稅局表示，民眾利用自宅開設工作室，必須將住宅登記為營業用途，未來地價稅、房屋稅都會改採營業用稅率課稅，因此SOHO族若是用租屋開業，最好先與房東說清楚，避免未來發生租屋糾紛。
至於SOHO族要如何繳稅？根據稅法規定，可依營業額分成3個等級，第一個等級是每月營業額在新台幣8萬元以下（貨物）、4萬元以下（勞務）者，第二是第一個等級之外，每月營業額20萬元以下者（小規模營業人），第三則是每月營業額20萬元以上。
會計師表示，若是屬於第一級的SOHO族，基本上不需做營業事業登記及商業登記，不會產生營所稅等相關問題，但須考慮是否要列為一時貿易所得，並依照銷貨收入的6%來計算所得額，併入營利所得申報綜所稅。
若是屬於第二級的「小規模營業人」，則須辦商業登記，但還不必立即申辦營業登記，先由稅捐稽徵機關查核每月銷售額，確認是否應辦營業登記即可。假設只做商業登記，就要每3個月依照國稅局查定的所得額繳交1%營業稅，並將課稅所得額於申報個人綜所稅時列入營利所得。
若是月銷售額超過20萬元的營業人，則必須申辦營利事業登記並開立發票，且每2個月申報一次，另外還要繳17%營所稅。乍看下會以為要繳的稅因此提高很多，但相較於個人所得還有30%與40%的稅率級距，辦理營業登記未必不划算。1060403
關鍵字：
上一則：西王集團對齊星集團進行全面託管
下一則：4月3日16點交易員正關注要聞
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- A-LUXE 亞立詩鑽石 Pure系列 梨型美鑽耳環
- Tiamo 700S 義式半磅磨豆機(粉藍色) HG0425
- Brosway Tres Jolie Mini Leather 施華洛世奇元素黑色皮手
- 【Pioneer+ONKYO】VSX-LX101-B+S-ES3TB+SKH-410(7.2擴大機+
- BEAR BOX 晶鑽系列28+20吋ABS霧面行李箱二件組
- 【德國 LED LENSER】P14.2 伸縮調焦手電筒
- 【恩悠數位】NU 鈦鍺能量精品 Pallas 鈦鍺能量項鍊
- 【SPRING】Aurora歐若拉氣質2way包(紅)
- A.S.O 舒適通勤 真皮鉚釘皮帶飾扣奈米楔型跟鞋 黑
- 【金舒醫護】能量內褲(促進血液循環)
華為員工去年平均薪酬高達63萬！看完羡慕哭了【北京新浪網】
人民日報:房子不是用來炒 房價不"飆車"雄安才安【北京新浪網】
金價一季度上漲8%，現在入場還來得及嗎？【北京新浪網】
你若知道人類祖先多殘忍，你就明白人類現在有多孤獨【北京新浪網】
蒙牛乳業被瑞信唱淡 現跌4%【北京新浪網】