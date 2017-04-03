[上期中2+1]

比0：2。

大樂透第17037期分析：

前區分析：

和 值：上期和值65，估計本期在95點左右。

奇偶比：上期奇偶比3：2，估計本期奇數2~3個；

大小比：上期大小比2：3，估計本期大號2~3個；

除4分析：每個號碼除4餘數共有0-3，4個數字。此法細分大樂透號碼，每期必有至少一個餘數不會開出，有利於殺碼和定膽。（除了餘0號碼是8個數字外，其餘都是9個數字組成）

餘1：01 05 09 13 17 21 25 29 33 上期開出號碼01 09 33，近10期出號走勢3-1-3-2-1-2-1-2-2-3，近期餘1路號碼走勢積極，目前出號上升，根據以往走勢，本期餘1號碼仍需設防，參考 1~2枚。推薦：13 21 25。

餘2：02 06 10 14 18 22 26 30 34 上期開出號碼18，近10期出號走勢1-3-2-2-2-3-2-2-3-1，近期整體上獎走勢波動，上期餘2號出號縮減，根據以往出號走勢，本期餘2號碼設防縮水，參考1~2枚。推薦：02 10 18 。

餘3：03 07 11 15 19 23 27 31 35 上期開出號碼無，近10期出號走勢0-1-0-0-0-0-2-0-0-0，近期整體走勢表現低迷，目前出號暫停，根據出號走勢，本期餘3號碼出號上升，參考1~2枚。推薦：07 31。

餘0：04 08 12 16 20 24 28 32 上期開出號碼04，近10期出號走勢1-0-0-1-2-0-0-1-0-1，近10期出號走勢降溫，目前出號回緩，根據走勢，本期餘0號碼有望繼續出號，參考0~1枚。推薦：32。

綜合推薦（10碼）：02 07 10 13 18 19 21 25 31 32

縮水推薦（8碼）：02 07 10 13 18 21 25 32

後區推薦（4碼）：03 05 08 09

心水推薦（5+2）：07 13 18 25 32+03 09

（個人觀點 僅供參考！轉載來自眾彩網）