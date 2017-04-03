博天堂勝負彩分析軟體已經10年了。在此期間經過技術專家的共同努力，經過數次改版，目前已經無需下載安裝，登錄網站即可，並且推出了手機版，隨時隨地查看最新分析，非常方便；數據更加全面，分析更加準確。用戶反映良好。

博天堂勝負彩分析軟體在提供常規的數據(比如歐賠、亞盤、積分、交戰記錄等)之外，重點是以歐洲多家主流公司的賠率作為分析對象，通過比較分析他們之間的差異性和統一性來發現冷門、確定穩膽。具體有歐賠離散、賠付風險、返還差異、理論賠率共八個方面的指數，從不同的側面來量化分析歐洲賠率。

軟體近期連續多期中獎，用戶反映良好。面我結合第17047期的四場比賽，簡要介紹其中主要四項指數的用法和含義。

歐賠離散：指主流公司賠率的差異性。數值越低，表示歐洲公司對某項賽果的態度分歧越小。

例一：布倫特VS利茲。博天堂勝負彩分析軟體提供的歐賠離散指數初盤為0.18，0.24，0.35；即時離散指數為0.13，0.24，0.23；勝負的離散指數下降；平局的歐賠離散成為三項里最高，所以軟體目前建議選擇30。

賠付風險：是指主流公司賠率的可能賠付係數。數值越低，表示歐洲公司認為某項賽果的出現可能越大，就把賠付風險調低，以減小風險。

例二：羅馬VS拉齊奧。勝負彩分析軟體提供的賠付風險初盤4.56，5.84，6.99；即時賠付風險3.15，4.39，10.88；勝平的賠付風險明顯下降，負的賠付風險升高；所以目前軟體目前建議31。

返還差異：是指主流公司賠率還差率之間差異度。數值越低，表示歐洲公司對某項賽果的態度分歧越小，一致在控制該項賽果的返還率。

例三：霍芬海VS拜仁。博天堂分析軟體提供的返還差異初盤是1.03，0.99，0.88；即時返還差異指數是1.01，1.03，0.92，平局的返還差異指數升高，勝的返還差異沒有變化，所以軟體目前建議03。

理論賠率：是博天堂足彩網根據交戰雙方靜態實力差獨家計算出來的。也就是說如果不考慮場外因素博彩公司應該開出來的賠率。那麼我們用歐洲平均賠率與理論賠率進行比較，被博彩公司看好的一項自然會把賠率開得低一些，以把利潤最大化。

例四：多特VS漢堡。如果完全依據兩隊真正的實力計算出來的理論賠率是1.56，3.49，5.45；而歐洲平均賠率1.33，5.24，8.71；歐洲公司明顯高開平局和負的賠率，降低了勝的賠率；目的無菲是減少勝打出來的賠付。所以目前軟體建議選3。理論賠率在膽材和冷門方面的判斷方面作用非常之大，一目了然。

通過以上的賽例，相信大家對博天堂勝負彩分析軟體已經有所了解。也許會有人說「我自己不會分析，怎麼辦？」。沒有關係，該款軟體完全是數據及時更新、自動進行分析。您只需要點「分析」，軟體就自動進行分析，每場比賽都會明確建議您選擇什麼。

軟體每期都會給您一個1024注的複式分析結果，您可以在此基礎上根據您自己的投入情況，進行增加或者減少，也可以按照軟體的提示，購買任9彩。軟體每期的任9分析結果只需要128或192元的投入。

目前每周平均都是四~五期彩票，如果沒有軟體，完全靠自己，別說對每一場比賽進行認真分析了，單是搜集齊這麼多比賽的資料就不是一般人能夠輕易完成的了。只能導致我們許多彩民疲憊不堪，無法做到條分縷析，只能倉促出手。浪費了許多資金，留下無盡的遺憾。而一旦擁有了博天堂勝負彩智能分析軟體，這一切均輕鬆搞定。重要資料、主流賠率、盤口均是自動更新，軟體自動對每一場比賽進行即時分析，並且給出明確的建議選擇供您參考。歡迎感興趣的朋友使用博天堂勝負彩分析軟體，抓冷門選穩膽輕鬆搞定，早日中取大獎！（需要特別提醒的是：分析軟體是對比賽的分析預測，不是過濾縮水軟體。）

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