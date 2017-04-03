上期開獎號碼：01 04 09 18 33+02 05，前區五區比2：1：1：0：1，大小比2：3，奇偶比3：2，和值65，012路比3：2：0。後區2 2路組合，奇偶比1：1，大小比0：2。

黃河鯉魚大樂透17037期推薦：

前區分析：

奇偶比近3期形態32：3、2：3，3：2，上期奇數出號佔優，本期奇數出號繼續優勢，推薦奇偶比值3：2防2：3開出。

大小比近3期形態3：2、3：2，2：3，上期小碼優勢出號，本期大碼出號積極，推薦大小比3：2防2：3組合。

012路比近3期形態3：0：2、2：1：2，3：2：0，目前2路出號暫緩，0路出號積極。本期注意1路出號佔優，0 2路輔助出號，參考012路比1：3：1開出。

和值近5期和值76、119、94、116，65，上期和值走勢波動上揚，本期主看和值大幅上升，關注和值區間在80~105點之間開出。

後區分析：上期開出02 05

大小方面：上期開出小小，近3期走勢：小大、大大，小小；本期看好小大組合。

奇偶方面：上期開出偶奇，近3期走勢：偶奇、奇偶，偶奇；本期看好奇奇組合。

012路方面：上期開出22路，近3期走勢：22、10，22；本期重點關注2 2路組合。

本期號碼綜合推薦：

前區推薦（10碼）：01 05 10 12 15 19 21 26 29 31

前區精選（8碼）：01 05 12 19 21 26 31

後區四碼：03 05 09 11

單挑一注：01 12 19 26 31+05 11

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