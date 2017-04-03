水上黃昏大樂透17037期推薦：2路出號回升北京新浪網 (2017-04-03 16:03)
[上期中3+0]
比0：2。
根據上期大樂透開獎號碼的情況大樂透第17037期預測如下：
0路方面：上期開出號碼09 18 33，近5期出號個數1-1-3-2-3，該路上期出號積極，根據該路歷史出號記錄來看，本期設防該路出號略降，參考1~2碼出號格局。推薦號碼：12 21。
1路方面：上期開出號碼01 04，近5期出號個數1-3-0-1-2，該路上期出號上升。根據該路歷史出號記錄來看，本期該路出號繼續，參考1~2碼開出為主。推薦號碼：10 13 19 25 31 34。
2路方面：上期開出號碼無，近5期出號個數3-1-2-2-0，該路上期出號暫緩。根據近期該路出號記錄來看，本期該路出號回升，參考1~2碼出號格局，推薦號碼：02 05 。
綜合尾數012路分析，大樂透第17037期複式推薦：
10+3複式推薦：02 05 10 12 13 19 21 25 31 34//03 05 09
單選一注：05 12 19 25 31//05 09
相關參考：
0路號碼包括除3餘數為0的號碼，共有11個號碼：03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33，出號幾率為20%。
1路號碼包括除3餘數得1的號碼，共有12個號碼：01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34，出號幾率為40%。
2路號碼包括除3餘數得2的號碼，共有12個號碼：02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35，出號幾率為40%。
（個人建議，謹慎參考）
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