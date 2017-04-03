神采飛揚雙色球第17038期推薦：鳳尾首選2路北京新浪網 (2017-04-03 16:05)
雄心壯志：
龍頭推薦：
04 06 09 首選0路，看淡2路。
鳳尾推薦：
26 29 31 首選2路，看淡0路。
膽碼推薦：
金膽：16
銀膽：19
銅膽：29
膽組：16+19+21+29
雙膽：04+08、06+08、16+19、26+29、29+31
冷號推薦： 12+13
重號推薦：15+20
尾號推薦：0+1+4+6+9
連號推薦：06+07、19+20、20+21、27+28、28+29
藍色狂想曲：
［八碼圍藍］：03+05+07+08+09+10+13+16
［六碼圍藍］：05+07+08+09+10+16
［四碼定藍］：05+07+08+09
［三碼定藍］：07+08+09
［二碼定藍］：07+09
［一碼擒藍］：09
號碼組合：
非常6+5：
紅球： 06+16+19+20+21+29
藍球： 05+07+08+09+10
8碼小複式：
紅球：04+06+16+19+20+21+29+31
藍球：07+09
12碼大複式：
紅球： 04+06+08+10+16+19+20+21+24+26+29+31
藍球： 09
20碼選號大底：
04+06+07+08+09+10+12+13+15+16+19+20+21+23+24+26+27+28+29+31
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