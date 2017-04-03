傷停點評：本期足彩由英超+英冠+德甲+西甲組成。英超賽場，曼聯馬塔、斯莫林傷缺，博格巴或將復出；萊斯特阿爾布萊頓、摩根兩大主力傷疑。德甲拜仁諾伊爾繼續缺陣，多特施梅爾策、帕帕斯塔索普洛斯等多人將缺席與漢堡的比賽

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主隊

傷停情況

客隊

傷停情況 伯恩利 傷病：馬尼(主力中場)凱文-朗(後衛)、古德蒙德松(中場)停賽：無斯托克 傷病：沙奇里（主力中場）愛爾蘭（中場）、沃爾特斯(前鋒)?、巴特蘭(門將)、卡梅隆(後衛)停賽：無萊切城 傷病：阿爾布萊頓(主力中場)？、摩根（主力後衛）？門迪（中場）、瓦格(後衛)停賽：無桑德蘭 傷病：基希霍夫（後衛）、沃特莫爾（中場）、麥克奈爾（後衛）、卡特莫爾（中場）、阿尼切比（前鋒）？停賽：無沃特福 傷病：貝赫拉米（主力前鋒）卡巴塞勒（後衛）、沃森（中場）、卡布爾(後衛)、薩拉特(前鋒)、佩雷拉(前鋒)停賽：無西布朗 傷病：菲利普斯（主力中場）？停賽：無曼 聯 傷病：博格巴（主力中場）?、斯莫林（主力後衛）馬塔（中場）、菲爾-瓊斯(後衛)、威爾遜(前鋒)停賽：無埃弗頓 傷病：科爾曼(主力後衛)莫里(後衛)?、施耐德林(中場)、麥卡錫(中場)、博拉西耶(中場)、貝西奇(後衛)停賽：無布倫特 傷病：無停賽：無利茲聯 傷病：無停賽：無布萊頓 傷病：無停賽：無伯明翰 傷病：無停賽：無科 隆 傷病：大迫勇也（主力前鋒）比當吉（前鋒）、魯德涅夫斯（前鋒）、里瑟(中場)停賽：無法蘭克 傷病：邁爾(主力前鋒)、長谷部誠(主力中場)安德森（後衛）、拉賈賽爾（後衛）、巴雷拉(中場)停賽：錢德勒(主力後衛)多 特 傷病：羅伊斯（主力前鋒）、施梅爾策(主力後衛)格策（中場）、羅德（前鋒）、許爾勒(前鋒)、杜爾姆(後衛)停賽：帕帕斯塔索普洛斯(主力後衛)漢 堡 傷病：吉迪恩-容(主力後衛)、N-穆勒(主力中場)停賽：無霍芬海 傷病：無停賽：無拜 仁 傷病：諾伊爾（主力門將）科斯塔（前鋒）停賽：無不來梅 傷病：弗里茨（主力中場）、鮑爾(主力後衛)、薩內(主力後衛)、格納布里(主力中場)巴格弗雷德（中場）、哈伊洛維奇（中場）、埃格斯坦（前鋒）停賽：無沙爾克 傷病：科拉希納茨(主力後衛)、納爾多(主力後衛)內田篤人（後衛）、奧戈（後衛）、恩博洛（前鋒）、巴巴(後衛)停賽：本塔萊布（主力中場）羅 馬 傷病：德羅西（中場）、佛洛倫齊(中場)停賽：無拉齊奧 傷病：德弗里(主力後衛)？馬爾凱蒂(門將)停賽：無畢爾巴 傷病：阿爾瓦雷斯（後衛）停賽：無西班人 傷病：里茨（主力中場）杜阿爾特（後衛)、納瓦羅(後衛)？、巴普蒂斯唐(前鋒)停賽：羅卡(中場)馬競技

傷病：加梅羅(主力前鋒)

蒂亞戈（中場）、希門尼斯（後衛）、蓋坦（中場）、福薩里科(後衛)

停賽：卡拉斯科(主力中場)

社 會 傷病：伊利亞拉門迪 （主力中場）、蘇魯圖薩 (主力中場)馬丁內斯（後衛）停賽：格拉內羅(中場)、貝拉(主力前鋒)貝蒂斯 傷病：芒迪（主力後衛）停賽：無比利亞 傷病：魯伊斯（主力後衛）、阿森霍(主力門將)切雷舍夫(中場)停賽：無