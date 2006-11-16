阿森納VS西漢姆聯兩隊歷史上交戰過133場，阿森納60勝39平34負。在 英超中兩隊交手116次，阿森納55勝33平28負,進193球失133球，其中主場勝31場平13場負14場,進球102球失60球。

賽季等級阿森納主場西漢姆聯主場15-16賽季英超0:2(15.08.09)3:3(16.04.09)14-15賽季英超3:0(15.03.14)1:2(14.12.28)13-14賽季英超3:1(14.04.16)1:3(13.12.26)12-13賽季英超5:1(13.01.24)1:3(12.10.07)10-11賽季英超1:0(10.10.30)0:3(11.01.16)09-10賽季英超2:0(10.03.21)

赫爾城VS米德爾斯堡兩隊歷史上交戰過57場，赫爾城15勝18平24負。在 英超中兩隊交手3次，赫爾城1勝0平2負,進3球失5球，其中主場勝1場平0場負0場,進球2球失1球。

賽季等級赫爾城主場米德爾斯堡主場16-17賽季英超 1:0(16.12.06)15-16賽季英冠3:0(15.11.07) 13-14賽季足總杯 0:0(14.01.04)12-13賽季英冠1:0(13.04.06)2:0(12.10.24)11-12賽季英冠2:1(12.04.09)1:0(11.12.26)10-11賽季英冠2:4(11.04.23)2:2(10.11.27)08-09賽季英超2:1(08.12.06)3:1(09.04.11)

斯旺西VS熱刺兩隊歷史上交戰過41場，斯旺西8勝8平25負。在 英超中兩隊交手14次，斯旺西2勝2平10負,進15球失24球，其中主場勝2場平2場負3場,進球10球失11球。

賽季等級斯旺西主場熱刺主場15-16賽季英超2:2(15.10.04)2:1(16.02.28)14-15賽季英超1:2(14.12.15)3:2(15.03.05)13-14賽季英超1:3(14.01.19)1:0(13.08.25)12-13賽季英超1:2(13.03.30)1:0(12.12.16)11-12賽季英超1:1(11.12.31)3:1(12.04.01)91-92賽季聯賽杯 5:1(91.10.09)

南安普敦VS水晶宮兩隊歷史上交戰過81場，南安普敦39勝16平26負。在 英超中兩隊交手32次，南安普敦16勝7平9負,進53球失37球，其中主場勝12場平3場負1場,進球36球失12球。

賽季等級南安普敦主場水晶宮主場16-17賽季聯賽杯2:0(16.09.22) 15-16賽季英超4:1(16.05.15)1:0(15.12.12)15-16賽季足總杯1:2(16.01.09) 14-15賽季英超1:0(15.03.04)1:3(14.12.26)14-15賽季足總杯2:3(15.01.24) 13-14賽季英超2:0(13.09.28)0:1(14.03.08)11-12賽季英冠2:0(11.12.26)0:2(12.04.09)

切爾西VS曼城兩隊歷史上交戰過153場，切爾西62勝39平52負。在 英超中兩隊交手134次，切爾西54勝38平42負,進191球失171球，其中主場勝35場平21場負11場,進球117球失72球。

賽季等級切爾西主場曼城主場15-16賽季英超0:3(16.04.17)3:0(15.08.16)15-16賽季足總杯5:1(16.02.22) 14-15賽季英超1:1(15.02.01)1:1(14.09.21)13-14賽季足總杯 2:0(14.02.16)13-14賽季英超2:1(13.10.28)0:1(14.02.04)12-13賽季足總杯1:2(13.04.14) 12-13賽季英超0:0(12.11.26)2:0(13.02.24)

利物浦VS伯恩茅斯兩隊歷史上交戰過9場，利物浦7勝2平負。在 英超中兩隊交手2次，利物浦2勝0平0負,進3球失1球，其中主場勝1場平0場負0場,進球1球失0球。

賽季等級利物浦主場伯恩茅斯主場15-16賽季英超1:0(15.08.18)1:2(16.04.17)15-16賽季聯賽杯1:0(15.10.29) 14-15賽季聯賽杯 1:3(14.12.18)13-14賽季足總杯 0:2(14.01.25)67-68賽季足總杯4:1(68.01.30)0:0(68.01.27)26-27賽季足總杯4:1(27.01.12)1:1(27.01.08)

門興VS柏林赫塔兩隊歷史上交戰過62場，門興24勝14平24負。在 德甲中兩隊交手57次，門興21勝14平22負,進91球失90球，其中主場勝14場平9場負5場,進球56球失32球。

賽季等級門興主場柏林赫塔主場16-17賽季德甲 3:0(16.11.05)15-16賽季德甲5:0(16.04.03)1:4(15.10.31)14-15賽季德甲3:2(14.12.06)1:2(15.05.03)13-14賽季德甲3:0(14.03.23)1:0(13.10.20)11-12賽季德甲0:0(12.04.08)1:2(11.11.05)11-12賽季德杯 0:2(12.02.09)09-10賽季德甲 0:0(10.01.23)

奧格斯堡VS因戈爾施塔特兩隊歷史上交戰過10場，奧格斯堡5勝2平3負。在 德甲中兩隊交手3次，奧格斯堡1勝0平2負,進3球失3球，其中主場勝0場平0場負1場,進球0球失1球。

賽季等級奧格斯堡主場因戈爾施塔特主場16-17賽季德甲 0:2(16.11.05)15-16賽季德甲0:1(15.08.29)2:1(16.02.06)10-11賽季德乙2:0(11.01.16)1:4(10.08.21)09-10賽季德杯 1:2(09.08.01)08-09賽季德乙1:1(09.04.04)1:2(08.10.25)80-81賽季德乙1:1(81.03.21)4:1(80.09.26)

美因茨05VS萊比錫紅牛兩隊歷史上交戰過1場，美因茨05勝平1負。在 德甲中兩隊交手1次，美因茨050勝0平1負,進1球失3球，其中主場勝0場平0場負0場,進球0球失0球。

賽季等級美因茨05主場萊比錫紅牛主場16-17賽季德甲 3:1(16.11.06)

達姆施塔特VS勒沃庫森兩隊歷史上交戰過4場，達姆施塔特2勝平2負。在 德甲中兩隊交手3次，達姆施塔特1勝0平2負,進4球失6球，其中主場勝0場平0場負1場,進球1球失3球。

賽季等級達姆施塔特主場勒沃庫森主場15-16賽季德甲 0:1(15.09.12)89-90賽季德杯1:0(89.09.23) 81-82賽季德甲1:3(82.02.18)3:2(81.08.21)

沃爾夫斯堡VS弗賴堡兩隊歷史上交戰過29場，沃爾夫斯堡12勝8平9負。在 德甲中兩隊交手25次，沃爾夫斯堡9勝7平9負,進39球失33球，其中主場勝5場平4場負3場,進球21球失15球。

賽季等級沃爾夫斯堡主場弗賴堡主場16-17賽季德甲 0:3(16.11.05)14-15賽季德杯1:0(15.04.08) 14-15賽季德甲3:0(15.03.15)1:2(14.10.18)13-14賽季德甲2:2(14.04.26)0:3(13.12.08)12-13賽季德甲0:2(12.10.20)2:5(13.03.09)11-12賽季德甲3:2(12.02.11)3:0(11.08.27)10-11賽季德甲 2:1(11.02.19)

巴塞羅那VS塞維利亞兩隊歷史上交戰過177場，巴塞羅那99勝35平43負。在 西甲中兩隊交手145次，巴塞羅那78勝31平36負,進293球失184球，其中主場勝55場平11場負6場,進球200球失66球。

賽季等級巴塞羅那主場塞維利亞主場16-17賽季西甲 1:2(16.11.07)16-17賽季西超級杯3:0(16.08.18)0:2(16.08.15)15-16賽季西甲2:1(16.02.29)2:1(15.10.03)15-16賽季超級杯5:4(15.08.12) 14-15賽季西甲5:1(14.11.23)2:2(15.04.12)13-14賽季西甲3:2(13.09.15)1:4(14.02.10)12-13賽季西甲2:1(13.02.24)

拉科魯尼亞VS格拉納達CF兩隊歷史上交戰過44場，拉科魯尼亞11勝18平15負。在 西甲中兩隊交手24次，拉科魯尼亞5勝9平10負,進29球失38球，其中主場勝4場平5場負3場,進球19球失16球。

賽季等級拉科魯尼亞主場格拉納達CF主場15-16賽季西甲0:1(16.02.29)1:1(15.10.04)14-15賽季西甲2:2(15.01.25)2:1(14.08.24)12-13賽季西甲0:3(13.02.10)1:1(12.09.16)87-88賽季西乙0:0(88.03.09)5:0(87.10.25)84-85賽季西乙0:1(85.04.28)0:0(84.12.16)83-84賽季西乙 4:1(84.05.27)

希洪競技VS馬拉加兩隊歷史上交戰過49場，希洪競技17勝10平22負。在 西甲中兩隊交手35次，希洪競技12勝6平17負,進41球失40球，其中主場勝10場平2場負5場,進球28球失13球。

賽季等級希洪競技主場馬拉加主場16-17賽季西甲 3:2(16.11.05)15-16賽季西甲1:0(15.11.02)1:0(16.03.12)11-12賽季西甲2:1(12.01.16)1:0(12.05.14)10-11賽季西甲1:2(11.01.03)2:0(11.05.11)09-10賽季西甲2:2(10.01.04)1:1(10.05.02)08-09賽季西甲2:1(09.05.17)1:0(09.01.05)