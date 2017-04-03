一億美元合同！麥克羅伊與耐克成功續約十年北京新浪網 (2017-04-03 16:08)
小麥與耐克成功續約
日期:4月3日，出戰美國大師賽前，羅里-麥克羅伊已經同意了一個新的廣告代言合同，與耐克公司成功續約。
「我從小就喜歡這家公司，」麥克羅伊在一份聲明中說，「我真的很開心與耐克繼續下去。」
麥克羅伊這一周將在美國大師賽上爭取實現生涯全滿貫。他對ESPN的記者表示，合同期限為10年。
據小麥家鄉的《貝爾法斯特電信報》報導，此次續約合同金額價值1億美元（約合6.89億元人民幣）。
北愛蘭球員已經贏得了四場大滿貫賽，擁有包括13場美巡賽在內的22座巡迴賽冠軍頭銜，贏得過美巡賽的聯邦快遞杯總冠軍和歐巡賽的迪拜競賽總冠軍。2013年春季，他第一次與耐克簽約。
那個時候，協議的內容包括耐克服裝、鞋子以及球杆。可是去年，耐克退出了球具行業，因此現在他不再代言耐克的球具。雖然使用卡拉威的一號木，但迄今為止，小麥還沒有同任何一家製造商簽球具協議。
今年早些時候，澳大利亞球員簡森-戴伊也與耐克簽下協議。
（小風）
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