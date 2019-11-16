曼城VS赫爾城兩隊歷史上交戰過26場，曼城14勝7平5負。在 英超中兩隊交手8次，曼城5勝2平1負,進20球失8球，其中主場勝2場平1場負0場,進球8球失2球。

賽季等級曼城主場赫爾城主場16-17賽季英超 0:3(16.12.27)15-16賽季聯賽杯4:1(15.12.02) 14-15賽季英超 2:4(14.09.27)13-14賽季英超2:0(13.08.31)0:2(14.03.15)09-10賽季英超1:1(09.11.28)2:1(10.02.06)08-09賽季英超5:1(08.12.26)2:2(08.11.17)88-89賽季英冠4:1(89.01.21)1:0(88.08.27)

米德爾斯堡VS伯恩利兩隊歷史上交戰過66場，米德爾斯堡22勝19平25負。在 英超中兩隊交手37次，米德爾斯堡12勝9平16負,進62球失71球，其中主場勝10場平5場負3場,進球46球失21球。

賽季等級米德爾斯堡主場伯恩利主場16-17賽季英超 1:0(16.12.26)15-16賽季英冠1:0(15.12.16)1:1(16.04.20)15-16賽季足總杯1:2(16.01.09) 13-14賽季英冠1:0(13.12.26)0:0(14.04.12)12-13賽季英冠3:2(12.08.22)0:0(13.02.20)11-12賽季英冠0:2(12.01.14)0:2(11.09.10)10-11賽季英冠 3:1(11.04.20)

斯托克城VS利物浦兩隊歷史上交戰過137場，斯托克城31勝35平71負。在 英超中兩隊交手107次，斯托克城23勝29平55負,進106球失173球，其中主場勝23場平18場負12場,進球82球失56球。

賽季等級斯托克城主場利物浦主場16-17賽季英超 4:1(16.12.28)15-16賽季英超0:1(15.08.09)4:1(16.04.10)15-16賽季聯賽杯0:1(16.01.06)0:1(16.01.27)14-15賽季英超6:1(15.05.24)1:0(14.11.29)13-14賽季英超3:5(14.01.13)1:0(13.08.17)12-13賽季英超3:1(12.12.27)0:0(12.10.07)

西布羅姆維奇VS南安普敦兩隊歷史上交戰過75場，西布羅姆維奇24勝24平27負。在 英超中兩隊交手43次，西布羅姆維奇15勝14平14負,進46球失48球，其中主場勝12場平6場負3場,進球24球失12球。

賽季等級西布羅姆維奇主場南安普敦主場16-17賽季英超 1:2(16.12.31)15-16賽季英超0:0(15.09.12)3:0(16.01.16)14-15賽季英超1:0(15.02.28)0:0(14.08.23)13-14賽季英超0:1(13.08.17)1:0(14.01.11)12-13賽季英超2:0(12.11.06)0:3(13.04.27)07-08賽季英冠1:1(08.04.29)3:2(07.10.06)

西漢姆聯VS斯旺西兩隊歷史上交戰過60場，西漢姆聯27勝15平18負。在 英超中兩隊交手13次，西漢姆聯7勝4平2負,進22球失14球，其中主場勝4場平1場負1場,進球11球失8球。

賽季等級西漢姆聯主場斯旺西主場16-17賽季英超 1:4(16.12.26)15-16賽季英超1:4(16.05.07)0:0(15.12.21)14-15賽季英超3:1(14.12.07)1:1(15.01.10)13-14賽季英超2:0(14.02.01)0:0(13.10.28)12-13賽季英超1:0(13.02.02)3:0(12.08.25)98-99賽季足總杯1:1(99.01.02)1:0(99.01.13)

伯恩茅斯VS切爾西兩隊歷史上交戰過7場，伯恩茅斯2勝平5負。在 英超中兩隊交手3次，伯恩茅斯1勝0平2負,進2球失7球，其中主場勝0場平0場負1場,進球1球失4球。

賽季等級伯恩茅斯主場切爾西主場16-17賽季英超 3:0(16.12.26)15-16賽季英超1:4(16.04.23)0:1(15.12.06)94-95賽季聯賽杯0:1(94.10.04)1:0(94.09.21)88-89賽季英冠1:0(88.09.03)2:0(89.03.25)

科隆VS門興兩隊歷史上交戰過96場，科隆25勝20平51負。在 德甲中兩隊交手85次，科隆23勝16平46負,進111球失169球，其中主場勝13場平7場負22場,進球62球失87球。

賽季等級科隆主場門興主場16-17賽季德甲 1:2(16.11.19)15-16賽季德甲1:0(15.09.19)1:0(16.02.20)14-15賽季德甲0:0(14.09.21)1:0(15.02.14)11-12賽季德甲0:3(11.11.26)3:0(12.04.15)10-11賽季德甲0:4(10.11.13)5:1(11.04.10)09-10賽季德甲1:1(10.03.20)0:0(09.10.24)

沙爾克04VS沃爾夫斯堡兩隊歷史上交戰過42場，沙爾克0414勝17平11負。在 德甲中兩隊交手39次，沙爾克0414勝14平11負,進56球失49球，其中主場勝11場平5場負3場,進球36球失17球。

賽季等級沙爾克04主場沃爾夫斯堡主場16-17賽季德甲 0:1(16.11.19)15-16賽季德甲3:0(16.02.06)3:0(15.08.29)14-15賽季德甲3:2(14.11.22)1:1(15.04.19)13-14賽季德甲2:1(14.02.01)4:0(13.08.17)12-13賽季德甲3:0(12.10.06)1:4(13.03.02)11-12賽季德甲4:0(12.02.19)2:1(11.09.11)

漢堡VS霍芬海姆兩隊歷史上交戰過17場，漢堡6勝4平7負。在 德甲中兩隊交手17次，漢堡6勝4平7負,進18球失31球，其中主場勝4場平2場負2場,進球10球失10球。

賽季等級漢堡主場霍芬海姆主場16-17賽季德甲 2:2(16.11.20)15-16賽季德甲1:3(16.03.19)0:1(15.10.24)14-15賽季德甲1:1(14.10.19)3:0(15.03.14)13-14賽季德甲1:5(13.08.17)3:0(14.02.01)12-13賽季德甲2:0(12.12.08)1:4(13.05.11)11-12賽季德甲2:0(11.11.21)4:0(12.04.12)

萊比錫紅牛VS勒沃庫森兩隊歷史上交戰過1場，萊比錫紅牛1勝平負。在 德甲中兩隊交手1次，萊比錫紅牛1勝0平0負,進3球失2球，其中主場勝0場平0場負0場,進球0球失0球。

賽季等級萊比錫紅牛主場勒沃庫森主場16-17賽季德甲 2:3(16.11.19)

弗賴堡VS美因茨05兩隊歷史上交戰過33場，弗賴堡10勝11平12負。在 德甲中兩隊交手15次，弗賴堡2勝4平9負,進14球失30球，其中主場勝2場平1場負4場,進球8球失10球。

賽季等級弗賴堡主場美因茨05主場16-17賽季德甲 4:2(16.11.19)14-15賽季德甲2:3(15.04.18)2:2(14.11.22)13-14賽季德甲1:2(13.08.17)2:0(14.02.01)12-13賽季德杯 2:3(13.02.27)12-13賽季德甲1:1(12.08.25)0:0(13.01.19)11-12賽季德甲1:2(11.08.13)3:1(12.01.29)10-11賽季德甲 1:1(11.04.02)

拜仁慕尼黑VS多特蒙德兩隊歷史上交戰過114場，拜仁慕尼黑52勝33平29負。在 德甲中兩隊交手95次，拜仁慕尼黑42勝29平24負,進175球失117球，其中主場勝28場平10場負9場,進球111球失50球。

賽季等級拜仁慕尼黑主場多特蒙德主場16-17賽季德甲 1:0(16.11.20)16-17賽季德超級杯 0:2(16.08.15)15-16賽季德杯0:0(16.05.22) 15-16賽季德甲5:1(15.10.04)0:0(16.03.06)14-15賽季德杯1:1(15.04.29) 14-15賽季德甲2:1(14.11.02)0:1(15.04.05)14-15賽季德超級杯 2:0(14.08.14)13-14賽季德杯 0:2(14.05.18)13-14賽季德甲0:3(14.04.13)

皇家馬德里VS馬德里競技兩隊歷史上交戰過215場，皇家馬德里110勝52平53負。在 西甲中兩隊交手158次，皇家馬德里86勝34平38負,進284球失209球，其中主場勝52場平12場負15場,進球155球失92球。

賽季等級皇家馬德里主場馬德里競技主場16-17賽季西甲 0:3(16.11.20)15-16賽季歐冠1:1(16.05.29) 15-16賽季西甲0:1(16.02.27)1:1(15.10.05)14-15賽季歐冠1:0(15.04.23)0:0(15.04.15)14-15賽季國王杯2:2(15.01.16)2:0(15.01.08)14-15賽季西甲1:2(14.09.14) 14-15賽季西超級杯1:1(14.08.20)1:0(14.08.23)

塞維利亞VS拉科魯尼亞兩隊歷史上交戰過105場，塞維利亞41勝25平39負。在 西甲中兩隊交手79次，塞維利亞28勝19平32負,進118球失113球，其中主場勝20場平11場負8場,進球74球失37球。

賽季等級塞維利亞主場拉科魯尼亞主場16-17賽季西甲 2:3(16.11.19)15-16賽季西甲1:1(16.04.17)1:1(15.12.06)14-15賽季西甲4:1(14.10.05)3:4(15.03.07)12-13賽季西甲3:1(13.02.16)0:2(12.09.25)10-11賽季西甲0:0(10.09.13)3:3(11.01.30)09-10賽季西甲1:1(10.03.14) 09-10賽季國王杯0:1(10.01.28)