多元化業務發展預期將有效提升盈利能力



香港, 2017年4月3日 - (亞太商訊) - 廣澤國際發展有限公司（「廣澤國際」或「集團」）公佈於二零一七年三月三十一日，分別與江西聖水堂文化旅遊發展有限公司(「江西聖水堂」)為主的合資企業合夥人就有關成立合資企業公司，以及擬有關注資於長春市歐亞神龍灣旅遊有限責任公司(「目標公司」)訂立諒解備忘錄，以加快發展步伐，進一步拓展文化旅遊業務。



集團及江西聖水堂與一名個人投資方(後二合作方統稱「潛在合資企業合夥人」)於日內達成諒解備忘錄，擬共同於中國成立一家合資企業公司，主要從事於中國南昌發展文化旅遊項目，包括發展配有旅遊設施的住宅及旅遊物業。初步合資企業公司之註冊資本為人民幣1億元，將由廣澤國際及潛在合資企業合夥人就股權百份比分別以現金方式注資，成立後預計將成為集團之非全資附屬公司。江西聖水堂為一家於中國成立之公司，並主要從事旅遊開發、旅遊產品展覽服務、旅遊管理服務、旅遊景區管理服務、旅遊飯店服務、旅遊咨詢服務及旅遊項目策劃服務、房地產開發及經營和物業管理。



集團於同日達成另一諒解備忘錄，以注資一家現時在中國旅遊區 — 山西省神龍灣發展和經營旅遊項目的企業，主要從事發展旅遊項目及旅遊紀念品及環保產品、景區設施建設及營運、旅遊諮詢服務、會議及展覽服務、酒店管理及物業管理服務等。集團擬於目標公司以現金方式注資人民幣2億元 (「建議注資事項」)。待建議注資事項完成後，集團預期擁有該目標公司約25%之最終股份權益。



廣澤國際主席柴琇女士表示：「集團一直致力拓展文化旅遊項目至中國吉林省及其他省份旅遊地點，成立合資企業公司及注資旅遊項目均標誌著集團進一步進軍文化旅遊業務的里程碑。」



此外，集團於二零一七年三月二十八日宣佈有關收購吉林省中業商務信息諮詢有限公司（「吉林中業」）及吉林灃潤商務信息諮詢有限公司（「吉林澧潤」）之全部股權，已在公開掛牌程序中標，總代價合計人民幣5.06億元。吉林中業及吉林灃潤分別持有吉林省灃潤擔保有限公司（「灃潤擔保」）之70%及30%股權，而灃潤擔保主要在中國從事提供擔保服務業務。收購事項完成後，灃潤擔保將成為集團之間接全資附屬公司。截至二零一六年十二月三十一日止年度，吉林中業之淨資產為人民幣3.6億元，除稅後溢利淨額約為人民幣387萬元。吉林灃潤之淨資產為人民幣1.5億元，除稅後溢利淨額約為人民幣121萬元。



柴主席補充：「集團一直尋求機會將業務發展及拓展至小微融資領域，務求為現有業務提供合適平台以優化業務及帶來協同效益。我們一方面在吉林繼續加強業務版圖，另一方面亦努力發掘國內其他迅速發展的城市之增長及投資潛力，以增加集團的市場份額。我們相信，這次策略性收購，投資及合作事項將為集團帶來長期裨益，達至長遠可持續發展。」



關於廣澤國際發展有限公司



廣澤國際發展有限公司業務覆蓋物業發展及管理、物業投資以及電信零售及管理服務三大領域。集團於2016年完成收購家潤投資有限公司及其附屬公司全部股權，藉此有效加強集團在地產業務的發展，進一步擴大於吉林省的物業發展及管理業務，以增加集團的市場份額。透過管理團隊的豐富經驗，集團全力開展文化旅遊業務。此外，集團的另一業務板塊，電信零售銷售及管理服務業務於上海經營27間零售店舖，提供電信設備銷售及管理服務。欲了解更多信息，請聯繫：

縱橫財經公關顧問有限公司 林貴珍 +852 2864 4816 joanne.lam@sprg.com.hk 劉楨 +852 2864 4852 stephanie.liu@sprg.com.hk 趙啟亨 +852 2114 4313 jacky.chiu@sprg.com.hk Copyright 2017 ACN Newswire. All rights reserved.