（中央社台北3日電）中國大陸深圳市民李先生想愛心捐款人民幣300元（約新台幣1350元），誰知沒看清小數點，結果捐了3萬元。他聯繫基金會，希望能夠退回金額，但是遭到對方拒絕。



深圳電視台財經生活頻道報導，李先生日前在網站上看到一名白血病患者急需50萬元治療的捐款專案，想捐獻300元，結果沒看清楚小數點，也沒有選對專案，莫名其妙把3萬元捐給一個關愛貧困殘疾人陳蘭堂的專案。



陳蘭堂的捐款專案目標金額僅1320元，李先生捐款數額遠超所需。



李先生聯繫到基金會，請求退回金額，但是遭到對方拒絕。理由是，當錢已經捐贈給求助者時，就已經沒有了對善款的使用權。



有律師表示，捐了錢之後，發現實際使用的錢遠遠小於捐贈的錢，那麼多出的部分，就是不當得利，捐款平台應該依法給予返還。



隨著媒體曝光此事，更多有關大陸愛心捐款的漏洞一一浮現。



李先生誤捐的殘疾人專案，聯繫不上受助者本人。相關基金會工作人員對是否能退款的說法也變來變去。追蹤這項捐款專案的發起人，是一家美妝公司負責人，但對方對此事一無所知，表示可能是別人借用了帳號。1060403