大葉大學無人機摘創意設計賽冠軍中央社 (2017-04-03 15:51)
大葉大學電機系師生參加台灣無人飛機創意設計競賽，所研發的垂直起降固定翼無人機（圖），具垂直起飛等優點，勇奪創意組冠軍。（大葉大學提供）中央社記者吳哲豪傳真 106年4月3日
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