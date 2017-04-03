港媒：大陸2支陸軍轉隸海軍陸戰隊中央社 (2017-04-03 15:33)
（中央社記者張謙香港3日電）港媒報導，中國大陸東部戰區和北部戰區各有某陸軍集團的一個整建制師於1月和3月轉隸海軍，成為海軍陸戰隊成員。
最新一期香港鏡報報導，這兩個整建制師（即包括人員、制度等全部轉移）已分別編入海軍東海艦隊和北海艦隊戰鬥序列。
報導表示，至此，大陸海軍的3大艦隊（還有南海艦隊）都已列編了海軍陸戰隊。
報導指出，經過一段時間的轉型和適應性的訓練，大陸海軍在東海、黃海方向的兩棲攻擊作戰力量將會明顯增強。
據報導，1980年5月5日，大陸首支成建制的海軍陸戰隊在海南島五指山龍舟河畔成立。
報導表示，解放軍擴編海軍陸戰隊，凸顯出以中共中央軍事委員會主席習近平為首的軍委對海軍陸戰隊的高度重視。
而擴編海軍陸戰隊的原因包括大陸的島礁被「非法」侵占、海域被分割、資源遭掠奪、航道受威脅、美國實施「亞太再平衡」戰略，以及「台灣又一次面臨被分割出大陸」的危險。1060403
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