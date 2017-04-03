好房網News記者陳蔚萱／整理報導

1990年代風靡全台交友節目「來電50」，過去曾吸引許多單身男女參加錄影，也因此促成許多姻緣！不過遺憾的是，當時的錄影地點「傑笙樂園」隨著時代沒落走入歷史，近期傳出開價12億元出售。

當年「來電50」錄影地，傑笙樂園開價12億待售。(翻攝自Google map)

樂園基地面積達7.8萬坪，包括營業執照出售，陳姓地主表示，27年前在樂園的全盛時期時，光是單日的門票收入，就多達40多萬元，甚至連中國小姐選拔，也多次租用場地，不過地主為了取得相關執照，花上了大把的青春，從購地到建置樂園也投資了超過15億元，耗資堪稱南台灣之最。

樂園總共7.8萬坪的面積，換算下來就有26公頃的土地，永慶不動產楠梓台糖加盟店協理李明益，接受了蘋果日報記者葉家銘專訪，表示目前園區屬於停業中，但整理後可馬上辦理營業，內含山坡地保育區丙種建築用地，未來可規劃為露營區、烤肉區或是休閒森林樂園等，如果妥善運用，可望再創下觀光事業的榮景。