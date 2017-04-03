好房網News記者羅力元／整理報導

人稱「商品大王」的知名投資人羅傑斯（Jim Rogers）在節目接受訪問時表示，現在最糟的事就是聯準會完全不知道自己在做什麼，他擔心聯準會的作為最終會摧毀所有人。

羅傑斯擔心聯準會的作為最終會摧毀所有人。（維基／作者：FDV）

羅傑斯接受《彭博社》電視節目訪問時直言，聯準會完全不知道自己在做什麼，他指出目前利率水準是歷史上未見的低點，造成債務飆高，最終將會摧毀我們所有人。

羅傑斯警告，這一切的結局將會非常慘烈。他也認為，在金融海嘯時期應當讓不能撐過去的銀行及企業倒閉，重新建立新的經濟成長基礎，而非刻意撒錢幫助僵屍銀行及企業苟活，「這並不是世界正常運作的方式。」

羅傑斯補充，金融海嘯過去已經 9 年了，但至今經濟上都還沒見到任何明顯成果，只看到債台高築。他指出，疲弱的經濟成長刺激了民粹主義興起，造成了英國脫歐及川普當選美國總統的結果。

羅傑斯表示，每個人都知道現在世界的運作有點奇怪，但是又想不到一個好的方法，或許川普當選能夠解決世界的危機，因為人們只能將無助的情緒發洩給檯面上的政治人物。