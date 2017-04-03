桃園買房六都之冠 親民房價最關鍵好房網News (2017-04-03 15:33)
好房網News記者陳蔚萱／整理報導
房價持續探底，成為民眾進場好時機，內政部公布的家戶購屋比可反映一個地區購屋意願與強度，可以看到去年2016年，新北、桃園、台中以及高雄都榜上有名，其中冠軍得主竟是桃園龜山區，如果從家戶購屋比的數字來看，簡單的說每10戶就有1戶以上掏錢買房子。
桃園購屋比例六都之冠（好房資料中心）
根據好房網雜誌的分析，桃園標準三房，約45坪的新屋要價約1千萬元，可支配所得中位數是93.3萬元，換算的房價所得比不到11倍，比起北市高達33倍的房價所得比，被認為是北部三都，買房壓力相對輕鬆的縣市。
除了房價相對平易近人，縣市的福利政策也是考慮重點項目，桃園市長鄭文燦為了吸引外來人口居住，生育津貼大幅增加，另外在稅賦方面，原本自用住宅免稅現值從10萬元提高到10.3萬元，成功吸引大台北地區的人口遷移，連兩年人口成長逾三萬。
另外，蔡英文日前專程南下視察，積極推動機場捷運，承諾給桃園人「北北桃1小時生活圈」，桃園的發展將指日可待。
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