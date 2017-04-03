好房網News編輯中心／台北報導

這一兩年已經有不少屋主發現，房屋待售時間拉長，且過往開高價被消費者接納的狀況已不復見，打算出售房產的屋主唯有修正開價，讓買方感受「讓利」才有機會順利出售房屋。因此有意賣屋的屋主，你要了解5項今年必須賣屋的理由。

避免獲利縮水，屋主今年應該考量出售房屋。（好房網News記者陳韋帆攝影）

第1、房價上漲空間有限

去年房市已經瀰漫走空的氛圍，且對投資置產敏銳的資產族群，已經不再買豪宅，房價上漲動能不足，即便有些具重大交通建設、開發題材的地段，若房價已有一定漲幅，目前頂多僅具抗跌性，若房市空頭氛圍更強烈，買方不進場承接，屋主「喊漲」恐怕只是有行無市，短期內更不可能見到因重大建設帶動的補漲效應。

第2、中古、預售、新成屋「多殺多」

去年中古市場已經出現委售潮，今年農曆年前建商也預估將出現一波預售推案潮，若加上目前打算調節手邊房產的屋主，委託出售房屋以及部分新興重劃區持續交屋，那麼中古、預售及新成屋3者釋出，恐將造成部分地區「多殺多」風險，屋主未必能賣得好價格。

第3、房地合一稅更重

房地合一稅議題一直從2014年初延燒至年底，預料今年仍是房市討論重點，尤其現在政府草擬的課徵方式，不僅立委有意見，連熟悉房地產稅務的專家都感覺「很複雜」，更不用說一般老百姓擔心未來遭課重稅。不論未來房地合一怎麼走，未來繳納的售屋交易稅，勢必比現在重，屋主可得好好盤算你是否為多屋族？現在又該如何調節房產節稅？

第4、等下次大多頭逾10年

這波房地產走了走了10年多頭，但前一波房市黑暗期卻也熬了10年之久，換句話說，房地產週期長，這波房市多頭若邁入尾聲，在空頭期人人擔心房價下跌、買貴了，更不願進場，手邊持有房產的屋主得思考，你要現在獲利落袋為安，還是等下波房市多頭再換成現金？

第5、資金撤出台灣房市

這波房地產多頭是在低利率及資金氾濫之下「超漲」，而目前不少資產族已經將房產兌現，瞄準海外看漲的城市，當資金如「五鬼搬運」悄悄抽離房市時，不夠敏銳的屋主，恐怕等著溫水煮青蛙了。