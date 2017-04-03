好房網News記者陳思瑜／整理報導

英國脫歐程序開始啟動後，後續影響陸續浮現，不只英鎊跌，讓民眾荷包縮水，現在連香檳都成了受害者。

脫歐後，英國房屋稅要上漲4%（翻攝自BBC）

脫歐之後，英磅對美元及歐元不斷貶值，對全國知名法國香檳品牌Moët & Chandon來說，更是一大衝擊，香檳進口商哈維斯，接受英國衛報採訪時無奈的說：「我們已盡可能延後漲價，但1月以來別無選擇，只好漲價，真的是逃無可逃。」

就有酒廠預估，在英脫、通膨和酒稅三重影響下，香檳和葡萄釀造氣泡酒的價格，至少將會漲一鎊（約台幣38元）。

香檳之外，從4月1號起，英國房務稅也要上漲4%，這代表平均每戶家庭年開銷，將會增加61到1591英鎊（約台幣2300到61000元）。

另外，日常生活用品的物價，也是蠢蠢欲動，因為英鎊跌價墊高進口價格，舉凡汽油、茶葉、魚貨和手機等售價也將變貴，脫歐之後，通貨膨脹的陰影，將再次籠罩英國經濟。