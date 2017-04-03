好房網News記者陳思瑜／整理報導

許多自閉症孩子，因為疾病不擅長與人溝通，逐漸被隔絕於社會之外，但今年21歲的自閉症患者羅得嘉，用畫筆找到了跟外界溝通的方法，重拾自信，並多次舉辦畫展，2017年還獲得全球熱愛生命獎章。目前，他的作品正於中正紀念堂3樓展出。

羅得嘉看到報紙上，總統蔡英文抱愛貓蔡想想的影像後，畫出這幅畫。(圖／Billy's Painting-BP)

粗曠的線條，勾勒出一名短髪女子，抱著貓咪，端坐在椅子上，這是，就憑著照片畫出這幅作品，精準抓住人物和貓咪的神韻，顯示著羅得嘉對人，其實有著敏銳的觀察。

不過在此之前，羅得嘉幾乎無法與人正常相處。他3、4歲時，就被診斷出有自閉症，國中畢業前又被診斷出強迫症，嚴重時甚至會亂抓東西丟向媽媽，最後透過治療才漸漸好轉，也是從這個時候，主動再提起畫筆，認真作畫。

羅得嘉的媽媽接受中央社記者訪問時說，羅得嘉從小就對畫畫特別感興趣，重回校園學畫後，他不僅在課堂上作畫，連休閒時間也會一直畫畫，尤其最喜歡畫人。

他父親的同事，就曾經成為模特兒，對於羅得嘉用畫筆，精確捕捉到自己神韻的才華很佩服，四處和朋友分享，漸漸的開始有人委託羅得嘉幫忙作畫，就此打開他和外界溝通的大門，也建立自信，不再瑟縮在角落裡。

「柳暗花明又一村：截癱書法家常俊新VS.自閉達人羅得嘉兩岸傳愛聯展」

展廳：中正紀念堂三樓 四展廳

展期：2017年3月24號-4月4號