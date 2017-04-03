美駐聯合國大使稱美國將重居領導地位 強硬對俄北京新浪網 (2017-04-03 13:52)
原標題：恩斷義絕？ 美駐聯合國大使稱美將重居領導地位強硬對俄
[環球網綜合報導]台灣「中央社」4月3日報導稱，美國駐聯合國大使妮基·海利表示，俄羅斯無疑曾涉及美國總統大選活動，一旦調查工作結束，美國總統特朗普會全力支持對克里姆林宮採取強硬行動。
美聯社稱，海利2日在電視播出的訪談中表示，她的強硬立場與特朗普屢次試圖淡化俄羅斯角色的公開發言毫無矛盾。她說，特朗普「從未」要求她停止「批評俄羅斯」。海利說：「我們不希望任何國家涉入我國選舉，始終都是這樣。我們對此必須非常堅決。」
俄羅斯總統普京已否認俄國干預特朗普與民主黨候選人希拉蕊去年選戰。特朗普自己則稱，相信俄國間諜曾在美國大選期間入侵民主黨的電子郵件，但屢次將認為他或團隊成員與俄羅斯有關連的報導駁為「假新聞」。
當被問道是否認為特朗普該公開對俄羅斯採取更強硬立場時，海利說：「當然，他手上有很多正在處理的事。」海利認為：「現在跟俄羅斯已經沒有任何情分或任何關係。他們知道我們正在找回我們的力量，找回我們的聲音，我們會開始重拾領導地位，老實說，我在聯合國聽到最多的評語是，他們很高興能看到美國重居領導地位。」
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