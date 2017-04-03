（中央社記者邱柏勝台北2017年4月3日電）關務署公布去年度查緝績效，共計緝獲毒品417件，年增24.48%；總重量達2984公斤，重量雖較前年減少36.62%，但以海洛因為主的一級毒品緝獲量年增逾2倍，顯見有效防止毒品入境。



關務署表示，去年緝獲毒品總重量達2984公斤，若以使用毒品人口每人每天吸食2公克計算，約可防止149.2萬人次吸食。



關務署指出，海關為因應毒品走私情勢改變，提升毒品查緝效能，積極建置各式現代化X光檢查儀及培訓緝毒犬隊投入緝毒行列，為強化經驗傳承辦理查緝教育訓練，更與各查緝機關通力合作，建構綿密緝毒網絡，以達「截毒於關口」，共同維護社會治安及國人健康。



至於在私菸查緝方面，去年查獲菸品1140案、211.8萬包，較前年976案、271.2萬包，案件數增加164件或16.8%，包數減少21.9%。私酒方面，去年查獲酒類156案，較前年增加50件或47.17%，不過重量大幅減少。



關務署表示，為因應長照所需財源，立法院已初審通過調漲菸稅，最快6月上路。時值菸品稅捐即將調漲之際，高雄關日前與法務部調查局航業調查處高雄調查站合作，於往來金門、高雄國內航線某貨輪中，查獲利用貨櫃匿藏私菸，共緝獲6只20呎貨櫃共2195箱、109.7萬包私菸。顯見走私菸品有暴利可圖，走私誘因大增，海關已列為今年度加強查緝重點項目。



關務署表示，海關將持續加強毒品、菸、酒、農產品查察，利用緝毒犬配合高科技X光檢查儀設備，強化關員查緝技巧專業訓練，精進貨物出入境之審核及查驗能力，以提升查緝績效。