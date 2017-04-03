馬雲立5年目標 推動中國成無現金社會中央社 (2017-04-03 14:57)
（中央社記者陳家倫上海2017年4月3日電）中國大陸行動支付越來越方便，透過手機連通各種支付平台，出門幾乎不用帶現金。阿里巴巴集團創辦人馬雲近日在一場演講上表示，希望用5年推動中國大陸進入「無現金社會」。
阿里巴巴集團於2004年12月創辦支付寶，可以進行在線支付，支付寶原本隸屬阿里巴巴集團，現為阿里巴巴集團的關聯公司，隸屬浙江螞蟻金服。據統計，2016年大陸有4.5億實名用戶使用支付寶，71%支付筆數是採行動載具。
21世紀經濟報導今天指出，馬雲2日在深圳 IT領袖峰會開幕演講時表示，盼用5年時間推動中國大陸進入「無現金社會」。
馬雲在演講時提到一個趣聞，前幾天杭州有2名搶匪連搶3家超市得手人民幣1800元（新台幣約8050元），因為大家都習慣用手機支付，甚至街頭的乞丐也都用二維碼乞討。
馬雲表示，未來10年內，5個行業變革會加速，包括零售、製造、金融、技術和能源行業。在金融領域，新金融會發展越來越快，並服務80%消費者、中小企業，解決小企業借不到錢的問題。
他舉例，螞蟻金服在印度做了一個印度版支付寶，短短1、2年內已經有兩億印度人用手機開設銀行帳戶進行支付。中國大陸在這方面走得更快，支付寶和微信支付對中國大陸支付業的衝擊非常大。
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