日股漲 企業信心連續第2季上揚中央社 (2017-04-03 14:56)
（中央社東京2017年4月3日綜合外電報導）日股今天收漲，主因企業信心連續第2季上揚。不過，東芝（Toshiba）傳出可能再度延後公布財報導致股價重挫。
日經225指數上揚0.39%，或73.97點，收在18983.23點。東證指數上漲0.29%，或4.43點，收在1517.03點。
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