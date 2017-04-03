中國大陸第一艘自製的001A航空母艦，目前正在大連造船廠趕工建造，根據最近在網路流傳的照片，大連造船廠夜間也在施工，可能24小時日夜趕工，顯示這艘自製航空母艦的下水日期已經愈來愈接近。



這張照片顯示，大連造船廠燈火通明，原先架設在船上的施工鷹架已經拆除，露出航艦的完整模樣，顯示工程已經接近尾聲。外傳這艘航空母艦將趕在4月23號，中共海軍建軍節當天下水，中共國防部發言人「吳謙」大校在3月30號的國防部例行記者會中表示，第一艘自製航母艦已經展開裝設艦上裝備的艤裝工程，進展非常順利，「相信不會讓大家久等」。



這艘001A航空母艦，採用和「遼寧」號相同的滑跳式飛行甲板，有傳言指出將命名為「山東」艦，但是還沒有獲得證實。



