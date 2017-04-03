（中央社記者吳哲豪彰化縣3日電）大葉大學電機系師生參加台灣無人飛機創意設計競賽，所研發的垂直起降固定翼無人機，具垂直起飛等優點，勇奪創意組冠軍。



大葉大學電機工程學系系主任黃俊杰、研究所碩士班學生陳埔生、博士生黃文豪等人，報名組隊參加在台南市舉辦的「2017台灣無人飛機創意設計競賽」，師生所研發的垂直起降固定翼無人機，獲得創意組第一名。



陳埔生表示，他們這次研發的無人機結合了四軸飛行器垂直起飛跟降落不受地形限制，以及固定翼飛機可以飛行較遠較省電的優點，不僅可以垂直起降，設計滑翔機型的機翼也能靠熱對流飛行。



陳埔生說，他們也在飛機上設計了自動導航程式以及遠端監控系統，可以先設定好路徑，不用人工搖控，就能夠自動飛行，至於遠端監控系統則可以回報電池狀況，不用擔心飛機飛到一半會掉下來；未來可以運用在運送救難物資到偏遠地區或災區，他們也計畫無人機可以發展成大型機器，用在防災或救災。



黃俊杰指出，今年的比賽有90幾支隊伍參賽，分別來自台灣、新加坡以及泰國、香港等地，同學研發的無人機因為具備垂直起飛和熱對流飛行的優點，因此從各國參賽隊伍中脫穎而出，把第一名留在台灣。1060403