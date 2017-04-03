（中央社記者李晉緯台北3日電）全國業餘高球春季排名賽日前落幕，劉永華生涯首度摘冠，獲男子組總冠軍，侯羽桑則是獲女子組總冠軍，成功衛冕。



由渣打國際商業銀行贊助、中華民國高爾夫協會主辦的「106年渣打全國業餘高爾夫春季排名賽」，日前在桃園揚昇高爾夫球場落幕，本次排名賽同時也是今年台北世界大學運動會國家代表隊的第2次選拔賽。



經過激烈比拚，劉永華以4回合總桿282桿首度在渣打季賽稱王，侯羽桑則以4回合總桿284桿衛冕女子總冠軍。



2017台北世大運高爾夫代表隊決選，將徵召今年5月4日世界業餘高爾夫排名前300名的男女選手最多各2名，其餘代表隊選手名額則依選拔成績依序遴選，徵召加選拔共產生男、女各3名國手。



除了已完成的105年渣打冬季排名賽成績佔20%、106年渣打春季排名賽成績佔30%的這2場選拔外，5月2日到5日在世大運比賽場地，揚昇球場將舉行最終選拔賽，屆時的成績將佔50%。1060403