大聯盟開幕戰今天正式開打，不過從春訓至今仍有一些自由球員還沒有找到下家，其中包括不少久經沙場的好手，像是費城重砲Ryan Howard、巨人外野手Angel Pagan、波士頓防波堤Jonathan Papelbon、以及前白襪強打Alexei Ramirez，急於找新東家的他們，對於仍需補強的部分球隊來說，不失為一個不錯的選擇。

作為曾經的全壘打王，Howard待在這份名單上並不讓人意外，隨著DH和一壘手位置越來越搶手，高齡37歲、身手又退步不少的他，在市場上乏人問津也是可以理解的。此外他低於聯盟水平的防守，也是讓不少球隊望之怯步的原因之一。根據波士頓環球報記者Nick Cafardo報導，Howard仍想回來大聯盟，但在時不我予的情況下，他可能得在壓低些身段了。

代表波多黎各出征世界棒球經典賽的Pagan，在國際賽打出不錯的表現，也吸引了老虎、教士、巨人、藍鳥、勇士等隊的注意，但目前仍沒有定案的原因，就在於他容易受傷的體質，以及偏大的年紀(35歲)。不過他去年繳出.277 / .331 / .418，轟出12發全壘打、打回55分打點，守備也仍有一定水準，是這些選手當中，最有機會「脫手」的球員。

曾在救援榜上有過諸多豐功偉業的Jonathan Papelbon，去年在國民的地位被Mark Melancon給取代，而休賽季至今，又因為私人家庭因素而遲遲沒有解決合約的事。不過過往的實績，還是讓不少球隊對他有興趣，包括前東家紅襪隊。

Alexei Ramirez去年度過了他生涯最慘澹的球季，僅出賽17場、敲出14支安打，各項數據幾乎都寫下生涯新低，而守備和速度也受打擊的拖累，不復過去水準。或許有些球隊仍對Ramirez有些期待，但幾乎可以肯定他之後的上場時間不會太多。

至於曾經在2014年季後賽有過亮眼成績的Billy Butler，在離開堪薩斯後，表現每況愈下，而和Howard的原因有點像，他的守備位置是他至今仍難找到球隊的原因。

3年前Doug Fister是國民最好的投手，在25場比賽中維持著2.41的防禦率。但之後他就再也無法複製那一年的成功，15、16連2季防禦率都在4以上，但在現今聯盟，能吃局數的投手仍舊是不乏市場的，因此據傳皇家、水手、馬林魚、教士和海盜都有機會延攬他。

至於雙城強打Justin Morneau，在休賽季時曾傳出有可能重回明尼蘇達，但之後球團又決定放棄這個提案。35歲的Morneau，去年在白襪繳出.261 / .303 / .429的成績，全壘打和打點下滑到只有6支和25分。儘管外界認為他仍有聯盟先發以上的水準，但一樣的，他受限於他的守備位置，目前僅傳出費城人對他感興趣。