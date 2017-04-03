中日副外長級磋商4日登場中央社 (2017-04-03 14:24)
（中央社台北3日電）繼去年2月的中日副外長級磋商後，中國大陸外交部部長助理孔鉉佑今日起一連3天訪問日本，明日他將與日本外務省外務審議官秋葉剛男舉行副外長級磋商。
日本共同社報導，日本外務省3日宣布，孔鉉佑3日至5日訪問日本。
日本政府相關人士透露，孔鉉佑此次訪日，除探討7月在德國召開的20國集團（G20）峰會中，實現日中領導人會談的可能性，雙方還將就朝鮮半島局勢交換意見。
報導稱，孔鉉佑是知日派，上一次訪日是在去年2月。今年3月中旬，他曾在北京會見日本官房副長官萩生田光一，就兩國間懸而未決的問題有初步共識。1060403
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