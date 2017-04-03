【南投訊】南投縣水尾國小自民國26年4月1日創校以來，培育很多優秀人才，對國家社會作出貢獻；今年4月1日欣逢80週年校慶活動，在學校中央綠地盛大舉行，廣邀師長、校友回校聯誼；前教導主任張坤剛在水尾國小任教44年，三代師生情桃李滿天下。教育處長李孟珍、埔里鎮鎮長周義雄在校慶大會中，特別轉達林明溱縣長指示：「『絕不併校』，勉勵學校持續努力發展特色，吸引學生就讀」。4月1日水尾國小80週年校慶大會，貴賓雲集，座無虛席，包括南投縣議員林芳伃、許阿甘、吳國昌、教育處處長李孟珍、校慶委員會主委暨第20屆校友鍾進豐、埔里鎮長周義雄等；校慶活動由太鼓迎賓揭開校慶序幕，曾元信校長陪同資深校友，一起切蛋糕為母校80歲生日慶生；慶祝表揚大會激勵人心，分別表揚在水尾國小任教44年已退休前教導主任張坤剛，以及20位傑出校友的卓越成就、一家三代水尾國小校友和關懷資深校友等。另外，校慶活動安排舞動80精彩表、趣味競賽熱鬧登場、校史老照片回顧展勾起懷舊風、學生學習成果展、「廣達游於藝-向大師挖寶」米勒特展、在地農特展、品原鄉好茶等豐富多元分享；中午更盛大舉行感恩餐會，感謝師恩及校友聯誼，場面溫馨感人！彰顯水尾國小舉辦80週年校慶之傳承意義與價值。特別值得一提的是，20位傑出校友來自各行各業皆有傑出表現，事業有成和熱心公益的鍾進豐，擔任校慶籌備會主任委員出錢出力，其白手起家的他創建豐兆航太材料公司，擁有多項高端科技技術，對國家社會的貢獻有目共睹，是這次傑出校友的最大亮點，證明鄉下學校也有能力培養國際競爭力的人才。水尾國小是遠近馳名的綠色生態小學，半木造的日式校舍與周邊綠意盎然的校園，相同的色調統一和諧。校方表示，學校發展的主軸是自然生態、藝術人文與國際教育，培養學生擁有自主學習能力，成為了解在地放眼國際的新時代少年；參加南投縣英語文比賽連續2年榮獲丁組團體組第1名，在縣內英語基本能力普測，學生成績平均也高於縣平均；106學年度規劃與社區結合的特色課程「黃裳鳳蝶及白魚」，期待成為特色小學吸引學生就讀。曾元信校長特別感謝校友紛紛慷慨解囊，協助母校辦理80週年校慶，讓活動可以順利進行，除了熱烈歡迎校友回娘家歡聚外，也希望凝聚校友力量，協助母校發展特色、照顧弱勢學生。曾元信校長說，以前農村社會，全校學生人數曾高達600多人，目前隨著時代變遷又深受少子化的影響；校慶活動後，如有結餘款，將善加利用及繼續開拓新資源，衷心盼望校友關懷母校的心，可以匯集成巨大的力量，協助母校永續經營。俯瞰921地震後，重建充滿生命力的南投縣水尾國小校園全景，在走進校園可看到中台禪寺致贈蛇紋巨石上刻著「南投縣埔里鎮水尾國民小學」，歡迎您的大駕光臨；令人懷念的美麗舊校園景觀，映入眼簾的蔣公銅像和成排的椰子樹；921地震後，重建的校園是南投縣水尾國小的新紀元，嶄新校園吸引許團體到校互相觀摩交流學習，也召來各種鳥類、昆蟲等生物入住，如同美麗的生態公園；優質之境教環境，在能源教育、環境教育、教學評鑑、閱讀教育、生態棲地營造等外部評鑑，該校皆有優異表現。位於埔里鎮近郊行政區域隸屬一新里水尾國小，附近有聞名中外宗教聖地中台禪寺、本地信仰中心帝君廟，以及富有地方特色文創產業景點，如鴨子咖啡館、吟詩綠曲茭白筍遊學農場、阿嫁婆築屋，居民大都刻苦耐勞客家人，周邊群山環繞，生產農作物以茭白筍、絲瓜、百香果為主；水尾小朋友生長這樣的純樸秀麗的環境，是幸福快樂的，然而教育資源相對都會區比較欠缺，所幸水尾有熱情教師與優質教育環境，小朋友的基本能力並不亞於埔里鎮市區小朋友，而且學校亦提供多元學習的機會，讓水尾的孩子快樂的成長。