清明假期 大陸華北陷入霧霾中央社 (2017-04-03 13:39)
（中央社記者邱國強北京3日電）中國大陸2日起進入3天的清明假期，但霧霾今天起卻籠罩在華北上空。中國大陸環保部通報，北京、天津、河北、山西、河南等地3日至7日將出現重汙染天氣，空汙預警已陸續發布。
綜合陸媒報導，中國大陸環保部通報，3日至7日受不利氣象條件影響，北京、天津、山西部分城市、河南北部，以及太行山沿線城市，可能相繼出現重汙染天氣。
因應這波霧霾來襲，天津、唐山、廊坊、濮陽、安陽等地今天已啟動空氣重汙染橙色預警；北京、邢台也在今天啟動黃色預警。
根據中國大陸環保及氣象單位預測，這波霧霾引起的重汙染天氣，持續的時間較長，影響範圍較廣。1060403
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