原標題：巴西東北部遭遇百年不遇乾旱

新華社裡約熱內盧4月2日電（記者陳威華 趙焱）巴西全國一體化部近日公佈的統計數據表明，巴西東北部地區正遭遇百年不遇的旱情，河流水位嚴重下降，農業和生活用水十分緊張，約八成市鎮發佈了旱情警報。

據巴西門戶網站G1引述的官方統計數字，從2012年至今，巴西東北部9個州普遍降水量不足，眾多水庫乾涸或逼近最低水位線。在皮奧伊州，高達98.2%的市鎮發佈了限水令；在巴伊亞州，受旱災影響人口高達400多萬；其他幾個州的情況也都類似。地方政府出動大量送水車，每天向數百個嚴重缺水的市鎮送水。

旱災對農作物造成了巨大影響。在巴伊亞州聖巴巴拉市，農民若澤在兩塊足球場大小的土地上種植巴西豆，最後的收成只有不到60公斤。巴西東北部地區是重要的甘蔗產區，但是預計今年甘蔗產量將下降20%。

氣象學家判斷，該地區旱情仍將持續。阿拉戈斯州聯邦大學氣象學教授溫貝托·巴爾博薩說，該地區旱情主要由厄爾尼諾現象造成，短期內無明顯改善趨勢。