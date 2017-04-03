（中央社台北3日電）中國大陸地方一把手陸續換血。官方2日宣布，由王偉中擔任中共廣東省委常委、深圳市委書記，許勤免去深圳市委書記職務，轉擔任河北省常委及副書記。



根據網路公開資料，王偉中今年55歲，先前在政治職務上的歷練為中共山西省委常委、太原市委書記，在此之前有長達16年時間都在科學技術部工作，也讓人對他發揮深圳科技創新、科研的功能有所期待。



深圳特區報報導，深圳2日下午召開全市領導幹部會議，廣東省委常委、組織部長鄒銘宣布上述人事異動。



鄒銘說，這次深圳市委主要領導調整，是高層根據工作需要，慎重研究作出的決定。他並代表中共廣東省委書記胡春華表示，深圳要繼續發揚特區精神，讓創新優勢更進一步。



王偉中則表示會廉潔用權，「全市上下要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」。1060403