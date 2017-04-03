步王立軍後塵 傳重慶公安局何挺長被查中央社 (2017-04-03 13:09)
（中央社記者張謙香港2017年4月3日電）中國大陸重慶市副市長、公安局長何挺因涉嫌嚴重違紀，目前正接受調查。何挺在2012年「王立軍事件」後，接替王立軍的重慶市公安局長職務。
星島日報今天報導，何挺在市政府分管重慶的公安、國安、司法、維穩工作。不過，中共紀律檢查委員會官網上尚未公布何挺被調查的消息。
公開資料顯示，他最近一次公開露面是3月16日參加全市禁毒工作電視電話會議。
報導表示，55的何挺是山東榮成人，西南政法學院刑偵系畢業後。
2012年2月，被視為前重慶市委書記薄熙來「打黑大將」的前公安局局長王立軍闖進美國駐成都總領館，引爆政治炸彈。
薄熙來隨即宣布免去王立軍的職務，任命關海祥接任公安局黨委書記。
不過，隨著薄熙來落馬，關海祥並沒有正式履職。3月底，時任青海省公安廳長的何挺出任重慶副市長兼市公安局長。
報導指出，相比王立軍，何挺在重慶相當低調，但曾經被網民圖文質疑在不同場合佩戴各種名錶，被戲稱為「新一代表叔」。
關鍵字：
上一則：日本若部署薩德 陸專家：美得利
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
福建漁民吃海螺 吃出大珍珠【中廣新聞網】
美國女宇航員太空漫步時「丟裝備」 防護罩飄走(圖)【北京新浪網】
注意！情緒低落兩周以上當心抑鬱症【北京新浪網】
村上春樹：用「講故事」對抗歪曲歷史【北京新浪網】
美媒關注中國開建075型兩棲艦：規模相當黃蜂級【北京新浪網】