日本若部署薩德 陸專家：美得利中央社 (2017-04-03 13:15)
（中央社記者邱國強北京3日電）日本有意向美國採購終端高空防衛系統（THAAD，薩德），中國大陸外交學院教授周永生認為，日本此舉對自己成為軍事大國的戰略目標有促進作用，且增強美國對東亞國家的監控。
人民日報報導，周永生說，北韓飛彈對日本的威脅沒有這麼迫切。但日本引進THAAD的做法，名義上是防止北韓的彈道飛彈威脅，但防禦作用僅是一小部分。
周永生表示，日本一旦構建完成這套反飛彈系統，，對日本進行修憲、實現完整軍事體系、成為軍事大國的戰略目標，有很大的促進作用。
他說，部署THAAD也是日本與美國拉近關係的手段之一。由於軍火交易是美國「變得強大的一項重要舉措」，日本購買美國的THAAD系統，是在增進與川普政府及美國軍火商的關係，也使美國全球反飛彈系統的部署更加健全。
周永生指出，日本部署THAAD的性質不同於南韓。日本是自願引進，實際上是為了提升日本自衛隊的軍事防範能力，但此舉卻挑戰著東亞地區的戰略平衡。
他認為，THAAD系統的建立，實質上是加劇了亞太地區的軍備競賽，尤其是增加了美國對地區國家的監控密度，會造成「戰略失衡的後果」。1060403
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