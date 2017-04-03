雲南14人煮食草烏燉肉 中毒 2死中廣新聞網 (2017-04-03 13:10)
雲南「楚雄」「元謀縣」有十四個人吃「草烏」中毒，兩人喪生，十二人住院治療。
大陸媒體報導，星期六下午，「元謀縣」一戶馮姓人家吃了「草烏」燉肉，有十四人中毒，其中兩人搶救無效死亡。另外的十二人經治療已經脫離險境。
依照中醫醫典的記載，「草烏」就是附子，性味大辛，大熱。有毒。入心、脾、腎經。
(圖片取自網路)
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