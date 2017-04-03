MLB／吳昇桓放火 紅雀靠菜鳥再見安打險勝NOWnews今日新聞 (2017-04-03 12:31)
紅雀和小熊今天在大聯盟開幕戰展開「世仇對決」，一路領先的紅雀雖然在9局上被對手給追平，但最終還是靠著「天才高中生」Randal Grichuk(葛里切克)的再見安打，以4：3擊敗小熊，拿下本季第1勝。
紅雀本戰先發Carlos Martinez今天完全沒有受到現場雨勢的影響，主投7又1/3局，送給對手10次三振，僅被敲出6支安打，更驚人的是他沒有投出任何保送，前7局讓小熊打線一籌莫展。
而紅雀打線則是在3局下找到突破的機會，先是靠著2支安打攻佔一、三壘，接著Matt Carpenter敲出適時的高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點。
8局下，紅雀趁著小熊第4任投手Pedro Strop控球不穩之際，先是靠保送上壘，接著Randal Grichuk建功，轟出1發2分砲，幫助球隊再添保險分。
帶著3：0的領先到9局上，紅雀換上吳昇桓上來關門，但他今天狀況不佳，在一、二壘有人的情況下被Contreras轟出追平的3分砲，本季第1場比賽就砸鍋，也讓比賽此時又回到平局。
不過今天Grichuk注定要當英雄，9局下小熊換上Mike Montgomery試圖將比賽拖入延長賽，但卻在滿壘時被Grichuk敲出再見二壘安打，最終就以4：3擊敗對手。
Grichuk去年在大聯盟首個賽季就繳出24轟、68分打點的成績，是球隊未來重點培養的外野希望，而他今天在開幕戰就用4支2、3分打點的全面表現證明自己的確就是球隊救世主，也讓人相當期待他本季接下來的表現。
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