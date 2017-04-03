（中央社記者吳家豪台北3日電）通訊軟體LINE旗下由台灣員工組成的Menu-san團隊開發「點餐小幫手」，只要將菜單拍照，就能看到菜名的翻譯與輔助理解的圖片，獲得LINE內部聊天機器人大賞的在地化獎項。



LINE不僅對外舉辦聊天機器人大賞，力邀外部開發者持續研發、創新，更同步在企業內部舉辦相同競賽，鼓勵LINE員工角逐創意、技術等相關獎項，由台灣員工組成的Menu-san團隊，以「點餐小幫手Menu-san」在眾多好手中脫穎而出，奪得在地化獎項。



Menu-san團隊表示，這個創意是源於自身在國外出差時，看不懂菜單所產生的靈感，希望便利用戶在異國也能隨心所欲點餐。用戶加入Menu-san帳號（或將Menu-san加入聊天群組中）並選擇語言後，只要將菜單拍照，就能看到菜名的翻譯，與輔助理解的圖片。



有趣的是，Menu-san因為串接了食譜網站，除了菜名與圖片，還能辨識主要食材組成。內部競賽時，評審特別提到「可以知道這道菜裡有沒有豬肉」，對只能吃穆斯林餐的使用者相當貼心。



Menu-san團隊也透露了這個聊天機器人中暗藏的祕密指令，像是在對話框輸入「@menu-san order」就可以在群組的情境中，統計大家總共點了什麼菜；輸入「@menu-san help」字樣，就能觀看目前所有指令。



LINE自從去年9月推出Messaging API（應用程式介面）後，正式開放外部開發者自由研發LINE聊天機器人，而Messaging API也同時成為LINE智慧入口策略中的重要環節，期望以一站式的平台接軌人們、資訊、服務、企業與品牌。



「LINE聊天機器人大賞（LINE BOT AWARDS）」以最大賞日幣1000萬元（約新台幣272萬元）的獎金，強力號召個人及企業踴躍參與開發，並在3個月的徵件期間，總共收到了815個作品，其中25%來自日本以外的國家，所有參賽者皆為了爭取最大賞以及其他11個不同類型的獎項而努力不懈。



在3月18日所舉行的「LINE聊天機器人大賞」頒獎典禮中贏得最大賞的「&HAND」，透過LINE Beacon技術（利用藍牙低功率來傳輸數據的物聯網科技），媒合身心不便的需求者與鄰近的照護者。



藉由&HAND服務，需要幫助的用戶可利用LINE Beacon來發送需求訊號，而這個訊號將會被附近有登錄&HAND LINE官方帳號的照護者接收，使他們可直接透過&HAND LINE官方帳號，私下討論需協助的項目與內容。1060403