（中央社記者李晉緯台北3日綜合報導）台灣高球女將龔怡萍在全日空高球賽末輪打出0鳥、2柏忌的74桿，最終以4輪總計290桿並列56名。



美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）年度5大賽之一，總獎金270萬美元（約新台幣8197萬元）的全日空高球賽（ANA Inspiration），當地時間3月30日起在美國佛羅里達進行4回合共72洞的賽事。



前3輪分別打出70桿、70桿、76桿的龔怡萍，末輪沒有抓下小鳥，但吞下2個柏忌，打出74桿成績，4輪總計高於標準桿2桿的290桿，排在並列56名。



另兩名台灣選手曾雅妮、錢珮芸在打完前兩輪後，分別交出合計150桿、151桿，雙雙遭到淘汰。



韓國選手柳簫然（So Yeon Ryu）、美國選手湯普森（Lexi Thompson）在打完正規賽後，以4輪總計低於標準桿14桿的274桿成績並列第1，經過延長賽，才由柳簫然拿下冠軍。1060403